Чемпионат Европы: треугольное первенство Украина начала с девяти подиумов и трех чемпионов

За три дня мультиспортивная Шотландия заметно обогатила "сине-желтых": у нас девять медалей "Европы" и седьмое место в общем зачете. Впервые в истории в одном чемпионате Европы соединили легкую атлетику, водные виды, академическую греблю, велоспорт, триатлон, спортивную гимнастику и гольф. Почти все соревнования принимает шотландский Глазго, в часе езды оттуда, в Эдинбурге, пройдут прыжки в воду, и только легкая атлетика сегодня стартует в Германии, в Берлине. Страна с самым большим "золотым" набором по сумме всех видов получит трофей, как и медали, сформированный из треугольных форм, символа единения. Такую "мульти-Европу" собираются затевать каждые четыре года, но организаторы просят не путать их с Европейскими играми!

За два года Украина вернула топ-позиции в плавании, и активнее всех нас подтягивает 21-летний вице-чемпион мира Михаил Романчук. В Глазго Миша завоевал свой дебютный титул чемпиона Европы в 400 м вольным стилем, а в 1500 м уступил только немцу Флориану Велброку. Фристайл на континентальном первенстве нам не поддавался с 2002 года: до Романчука последним чемпионом Европы в этой дисциплине становилась еще Яна Клочкова (400 м), а среди мужчин – Игорь Червинский в 2000-м (1500 м).

Три акванаграды у нас в синхронном плавании: после двух традиционный вторых мест вслед за россиянками – в техническом дуэте (Елизавета Яхно и Анастасия Савчук открыли медальный счет для Украины) и командной "произволке" – наша сборная в отсутствии России взяла "золото" в комбинации. На открытой же воде смогли реабилитироваться за прошлогоднюю безмедальную "Европу" в академической гребле: до "серебра" доплыла женская четверка, до "бронзы", решавшейся на фотофинише, – Диана Дымченко, отставшая в одиночке от 2-го места на 0,05 с.

Велотрек тоже не подкачал. 22-летний Роман Гладыш добыл первое в истории "золото" для Украины в скрэтче, у Любови Басовой с Еленой Стариковой "серебро" в командном спринте. А гимнастки впервые за восемь лет попали в командный финал и впервые за 10 финишировали там в топ-пятерке. К слову, из той команды 2010 года осталась 27-летняя Ангелина Радивилова (экс-Кислая), самая возрастная участница этого чемпионата Европы.