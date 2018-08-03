Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго. Романчук стал первым на дистанции 400 метров вольным стилем.

Романчук победил с результатом – 3.45,18. Второе место занял норвежец Хенрик Кристиансен (3.47,07), бронзовая медаль у немца Хеннинга Мюллейтнера (3.47,18).

Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м и 1500 м свободным стилем.

Это вторая медаль украинцев на чемпионате Европы. Ранее синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро".

Отметим, что в Глазго проходит первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта – это объединенные континентальный соревнования по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.

Напомним, что сегодня серебряный призер чемпионата мира 2017 года и победитель чемпионата мира 2018 года в помещении российский прыгун в высоту Данил Лысенко был не допущен к чемпионату Европы из-за трех пропусков допинг-тестов в течение года.