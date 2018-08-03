Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Сегодня, 20:01

Украинец выиграл дистанцию 400 метров вольным стилем

Романчук после финиша. Фото AFP
Романчук после финиша. Фото AFP

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго. Романчук стал первым на дистанции 400 метров вольным стилем.

Романчук победил с результатом – 3.45,18. Второе место занял норвежец Хенрик Кристиансен (3.47,07), бронзовая медаль у немца Хеннинга Мюллейтнера (3.47,18).

Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м и 1500 м свободным стилем.

Это вторая медаль украинцев на чемпионате Европы. Ранее синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро".

Отметим, что в Глазго проходит первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта – это объединенные континентальный соревнования по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.

Напомним, что сегодня серебряный призер чемпионата мира 2017 года и победитель чемпионата мира 2018 года в помещении российский прыгун в высоту Данил Лысенко был не допущен к чемпионату Европы из-за трех пропусков допинг-тестов в течение года. 
плавание, Чемпионат Европы, Михаил Романчук

Вы сейчас просматриваете новость "Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...