Четырехкратная чемпионка мира из России по гимнастике пыталась покончить с собой

Трагический инцидент произошел с российской спортсменкой Александрой Солдатовой. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой. Однако 21-летняя Солдатова выжила, и ее госпитализировали в одну из московских больниц. Следователи проводят по данному факту проверку.
К слову, мы сообщали, что в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике.
В официальном сообщении говорится:
"В московскую больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит, и обстоятельства получения травм не сообщает".
При этом пару дней назад президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем. Нервная булимия – расстройства приема пищи, когда человек озабочен контролированием массы своего тела. В гимнастике это – распространенное явление.
Мы писали, что в Киеве состоялся турнир по художественной гимнастике "Різдвяні зіроньки".
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