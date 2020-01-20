"Надеюсь, что у руководства государства хватит ума": Киев готовится принять "художественное" Евро

Ирина Дерюгина рассказала о проблемах при организации чемпионата в Украине

От такой гимнастики можно потерять голову / Фото: AFP

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Украинская федерация гимнастики готовится к проведению чемпионата Европы, который пройдет в Киеве с 21 по 24 мая. В столице Украины будут разыграны последние лицензии на Олимпиаду-2020. Столичный Дворец спорта примет Евро во второй раз после 2004 года. А в 2013 году в столице Украины проходил чемпионат мира. Ожидается, что в мае в Киев пожалует порядка 500 участниц из 50 стран континента.

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Однако первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина отметила, что с организацией соревнований возникли некоторые проблемы. Ее слова приводит пресс-служба УФГ.

Ирина Дерюгина / Фото: Анатолий Бойко

"Мы сейчас делаем все возможное и невозможное для того, чтобы провести соревнования на достойном уровне. Есть определенные проблемы с финансированием, государство не выделяет достаточных средств для этого мероприятия. Художественная гимнастика – наше национальное сокровище и бренд Украины в мире. Поэтому я надеюсь, что у руководства государства хватит ума, чтобы это осознать и профинансировать проведение Чемпионата Европы на достойном уровне", – заметила Дерюгина.

18 января в Киеве состоялось первое координационное заседание организаторов чемпионата и представителей Европейского гимнастического союза. Ранее мы рассказывали, как Влада Никольченко выиграла бронзу чемпионата мира-2019.

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