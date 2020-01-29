Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Дама в купальнике и с плакатом в память о Коби Брайанте смешала все карты на Кубке мира по горным лыжам

29 января, 00:02

Случай произошел на этапе Кубка мира по мужскому слалому в австрийском Шладминге

Экзотика в Шладминге

Экзотика в Шладминге / Фото: Reuters

Реклама

Необычным получился во вторник этап Кубка мира по горным лыжам, который прошел в австрийском Шладминге. Этот турнир стал заключительным перед чемпионатом мира в США. Мужской слалом проводили в вечернее время в свете прожекторов, но его "изюминкой" оказалось не это.

К слову, читайте, как канадская гребчиха доказала, что допинг в ее организм попал во время секса. Теперь с нее сняли обвинения и допустили к Олимпиаде.

Во время второй попытки итальянского спортсмена на финише неожиданно появилась девушка в купальнике. Она на какое-то время раньше Алекса Винацера пересекла линию, заставив остановиться секундомер.

Техника зафиксировала результат по даме в купальнике и показала, что итальянец по сумме двух попыток показал лучшее время и стал лидером соревнований! Горнолыжник так и подумал, посмотрев на табло. Его радости не было предела, особенно если учесть, что после первой попытки он шел шестым.

Но потом организаторы, пребывая в шоке, стали пересматривать результаты. В итоге первенство отдали норвежцу Кристофферсену. Винацер остался на шестой позиции. А девушка в бикини, как оказалось, несла плакат "RIP Kobe", желая отдать дань погибшему баскетболисту Коби Брайанту. Ну, и самой засветиться на телеэкранах.

Читайте все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта.

Смотрите, как актриса из сериала "Друзья" Кортни Кокс пыталась забросить мяч в кольцо, стоя к нему спиной

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

курьез слалом горные лыжи Коби Брайант результат курьезное видео

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
После
После "секс-скандала" Россия заняла весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катаниюДругие
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчин
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчинДругие
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате Европы
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате ЕвропыДругие
17-летний пловец Бухов
17-летний пловец Бухов "бахнул" по истории: Украина собрала все рекорды мирового баттерфляяДругие
Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катаниюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...