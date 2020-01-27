Допинг передается сексом: канадская спортсменка доказала свою невиновность и поедет на Олимпиаду

Гребчиха рассказала историю о том, что запрещенное вещество попало в ее организм от бойфренда

Лоренс Венсан-Лапуант

Невероятная история произошла с канадской спортсменкой Лоренс Венсан-Лапуант. 27-летняя гребчиха на каноэ является многократной чемпионкой мира, но в августе 2019 года ее обвинили в применении допинга. К слову, читайте о допинг-скандале с футболистом "Динамо" Артемом Бесединым.

С тех пор прошло почти полгода, в течение которых Лоренс отрицала свою вину и доказывала, что не принимала сознательно никаких запрещенных препаратов. Из-за этих проблем она пропустила спринтерский чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. И вот теперь Венсан-Лапуант доказала, что запрещенное вещество лигандрол попало в ее организм после секса с бойфрендом.

Спортсменка сумела опровергнуть обвинения допинг-офицеров, подтвердив, что запрещенная субстанция могла попасть в организм после секса с парнем вместе со слюной, потом и спермой. Бойфренд сдал на анализ свой волос, и экспертиза подтвердила наличие лигандрола в его организме. Также он признался, что употреблял другой запрещенный препарат – SR9011. Лоренс Венсан-Лапуант грозила четырехлетняя дисквалификация, но теперь перед ней открыта дорога на Олимпийские игры в Токио-2020.

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