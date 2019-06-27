Дарья Белодед стреляет глазками в Турции с сексапильной подружкой: соблазнительный отдых героини Евроигр

После завоевания минского "золота" известная украинская дзюдоистка отправилась отдыхать в Кемер

Мария Сухая и Дарья Белодед. Фото: Instagram

Одна из самых успешных и красивых украинских спортсменок – 18 летняя дзюдоистка Дарья Белодед – показала, как отдыхает после завоевания золотой медали на Европейских играх в Минске. Выиграв престижные соревнования в столице Беларуси, Дарья отправилась релаксировать в Кемер – морской курорт на юге средиземноморского побережья Турции.

Компанию Белодед составила сексапильная украинская гандболистка Мария Сухая – девушки в обнимку прогуливаются по вечерней набережной, постреливая глазками и попивая услаждающие отдых напитки. Ну и конечно, не забывают о загаре в дневное время. Сфотографировавшись в купальнике на одной из местных яхт, Дарья Белодед блеснула просто изумительной фигурой! Никогда не подумаешь, что эта девушка - "зверь", когда дело доходит до дзюдо.

Дарья Белодед и Мария Сухая. Фото – Instagram

Дарья Белодед. Фото – Instagram

Напомним, что именно Дарья Белодед принесла Украине первое "золото" на Европейских играх, проходящих в эти дни в Минске. 18-летняя украинка в финальной схватке соревнований одолела чемпионку Европы из России - Ирину Долгову. Их поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Дарьи.

В свою очередь, победную эстафету Дарьи Белодед подхватил Георгий Зантарая. "В ресторанах кормят вкуснее, чем тут" – после "золота" Европейских игр украинский дзюдоист рассказал "Сегодня" о выигрышном пути в Минске и своем настрое на два Токио.

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Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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