Дарья Белодед стреляет глазками в Турции с сексапильной подружкой: соблазнительный отдых героини Евроигр
После завоевания минского "золота" известная украинская дзюдоистка отправилась отдыхать в Кемер
Одна из самых успешных и красивых украинских спортсменок – 18 летняя дзюдоистка Дарья Белодед – показала, как отдыхает после завоевания золотой медали на Европейских играх в Минске. Выиграв престижные соревнования в столице Беларуси, Дарья отправилась релаксировать в Кемер – морской курорт на юге средиземноморского побережья Турции.
Компанию Белодед составила сексапильная украинская гандболистка Мария Сухая – девушки в обнимку прогуливаются по вечерней набережной, постреливая глазками и попивая услаждающие отдых напитки. Ну и конечно, не забывают о загаре в дневное время. Сфотографировавшись в купальнике на одной из местных яхт, Дарья Белодед блеснула просто изумительной фигурой! Никогда не подумаешь, что эта девушка - "зверь", когда дело доходит до дзюдо.
Дарья Белодед и Мария Сухая. Фото – Instagram
Дарья Белодед. Фото – Instagram
Напомним, что именно Дарья Белодед принесла Украине первое "золото" на Европейских играх, проходящих в эти дни в Минске. 18-летняя украинка в финальной схватке соревнований одолела чемпионку Европы из России - Ирину Долгову. Их поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Дарьи.
В свою очередь, победную эстафету Дарьи Белодед подхватил Георгий Зантарая. "В ресторанах кормят вкуснее, чем тут" – после "золота" Европейских игр украинский дзюдоист рассказал "Сегодня" о выигрышном пути в Минске и своем настрое на два Токио.
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