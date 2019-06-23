"В ресторанах кормят вкуснее, чем тут": украинец Зантарая – о победе на Европейских играх и настрое на два Токио

Дзюдоист, получивший сразу два "золота" за победу в Минске, рассказал "Сегодня" о поддержке жены и походе на батут

Георгий Зантарая. Фото: AFP

В Минске набирают обороты вторые Европейские игры – Олимпиада для Европы. В субботу Украина завоевала сразу три золотые награды. Одним из чемпионов стал дзюдоист Георгий Зантарая. По окончании соревнований знаменитый украинский спортсмен дал развернутое интервью "Сегодня", в котором рассказал о своих соперниках, закулисье соревнований и планах на Олимпийские игры в Токио.

- Георгий, анализируя ваши схватки на этих Европейских играх, насколько тяжелым было это "золото"?

- Больше всего я переживал за схватку с грузином Баграти Ниниашвили за выход в финал. А все остальное сложилось приблизительно так, как я себе и представлял.

- То есть спокойно прошли турнир?

- Я почти всегда спокойный (смеется). Шучу. В спорте должна быть доля везения. Вчера и везение было, и подготовка была хорошая, и тренер правильно меня сумел подвести. Так что в совокупности получилась золотая блестящая медаль.

- Как вообще оцените уровень соперников?

- Вы знаете, дзюдо – один из самых сильных и конкурентных видов спорта, которые сейчас есть на Европейских и Олимпийских играх. У нас по сорок человек участников в каждой весовой категории. В некоторых видах единоборства – всего восемь или 12-16. Это большая разница. Поэтому у нас очень тяжело взять медаль.

- Накануне вы говорили, что еще не совсем понимаете значимость этой медали…

- Да нет. Это было сказано шутя, с сарказмом. Как я могу не понимать? Я радовался, но не настолько, чтобы я прыгал и кричал, что я самый-самый. Это очередная медаль, которая поднимет мое имя в украинском спорте.

- Вам, кстати, дали сразу две медали – еще и за чемпионат Европы. Как вы думаете, насколько это необходимо?

- Европейский союз дзюдо решил так, что в один год проводить три крупных соревнования – это очень много. И два сильных турнира близко: у нас сейчас Европейские игры, а через полтора месяца - чемпионат мира (c 25 августа. – Авт.). И ты должен подготовиться к обоим. Чтобы не проводить три, сделали, чтобы мы на одних соревнованиях разыграли две медали. Я считаю, что это неплохо. В год три раза выйти на пик формы – это очень много.

- А очков случайно за это не дали вдвое больше?

- Не-е. Это уже было бы сильно круто. Тут 700 очков всего дают, не сильно много, но и неплохо.

- Как относитесь к такому формату Европейских игр?

- Это очень круто. Как мини-Олимпийские игры. Можно сказать, репетиция. Чтобы спортсмены почувствовали себя в такой атмосфере, которая приблизительно будет на Олимпиаде. Это хорошая подготовка и хороший урок для того, чтобы сделать какие-то выводы и правильно подойти к главным соревнованиям, которые будут через год в Токио.

- Как вам организация?

- Я люблю дзюдо, у нас самый крутой вид спорта, красивый вид спорта. И он один из самых организованных. Не так, как в других единоборствах, где можно выбежать куда хочешь. У нас ты не можешь делать то, что хочешь. С этим строго, поэтому ничем меня не удивить здесь. Все так же, как проходит на других международных турнирах, серии Гран-при или чемпионатах мира.

- Ну, белорусы хорошо подготовились?

- Да. Я желаю, чтобы в Украине тоже было такое. Белорусы - молодцы, хорошо провели. Но форматы соревнований все почти идентичные. Я был на Олимпийских играх в Лондоне и Рио, на Европейских в Баку. Все приблизительно одинаково: поселение, столовая, взвешивание - это наш маршрут (улыбается). На соревнования, потом опять кушать и спать. Я не вижу никакой разницы. Я приезжаю не получать удовольствие, а делать свое дело. Меня все устраивает.

- В столовой хорошо кормят?

- Ну-у так себе. Обычно. В ресторанах городских, честно скажу, вкуснее. Здесь приходишь – ну так… как везде на таких мероприятиях. Но человек не умрет с голоду.

- Сегодня вы будете проводить мастер-класс…

- Меня попросили за два месяца до соревнований. Честно сказать, был удивлен этим предложением, хотя я и провожу их иногда. Тут очень много участников, а предложили только мне. Говорю: "А если я проиграю, ничего страшного?" А они такие: "Нет, все нормально". Видимо, знали, к кому обратиться (улыбается).

- Что самое главное, что вам хочется донести до участников во время таких событий?

- Люди приходят на тренинги или мастер-классы, чтобы услышать залог успеха, увидеть человека, который добился чего-то. Будет, например, двести детей, и внимательными из них будут только десять. Все остальные просто приходят на тебя посмотреть. Им интересно тебя увидеть, потрогать, потому что это приносит им удовольствие. А задача, в общем, как и у всех, показать, что я умею. И если они частицу возьмут от меня, это хорошо. Но каждый человек индивидуален: они не должны у меня брать, они должны сами придумывать себе то, что им подходит в жизни.

- Вы говорили, что у вас есть сомнения насчет будущего в качестве тренера. Формат мастер-классов вам ближе?

- Насчет тренерства… Не знаю. Сегодня говорю нет, а завтра мне вдруг понравится, и мои дети скажут: "Тренируй нас". Сейчас пока не могу ответить на этот вопрос. Пока я себя не вижу на этом месте, потому что это очень тяжелая работа, судя по тому, как тяжело иногда моему тренеру со мной. Для этого надо родиться. Хороший спортсмен не означает, хороший тренер.

- Долго еще будете в Минске?

- До 26-го.

- Планируете что-то еще смотреть из соревнований?

- Да, дзюдо. А завтра хочу пойти на… какой-то другой вид спорта. Пойду на батут смотреть! Просто в голову пришло.

- Дети уже поздравили с медалью?

- Дети дома. Они еще не понимают, что это такое. Но старший – да, поздравил. А жена со мной приехала, болела, поддерживала. Так что мне не скучно (улыбается).

- Какие у вас цели на чемпионат мира? После "бронзы" прошлого года только "золото"?

- Любая медаль – это хорошо, "золото" – это вообще круто. Но моя мечта – Олимпийские игры. Настрой на Токио, на два Токио: чемпионат мира тоже будет там. Если тебе суждено, то ты станешь чемпионом. А нет, то тренируйся, не тренируйся – все равно не поможет. Так что посмотрим, как будет дальше. Я вам могу сказать, что я выиграю или проиграю, но, может, это неправда. Нужно ждать.

Как сообщалось ранее, Европейские игры-2023 пройдут в десяти часах езды от Киева. 50 поднятых рук принесли польскому Кракову право проведения следующей Олимпиады для Европы.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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