Дарья Зевина взяла "серебро" чемпионата Европы по плаванию, оставив за бортом пьедестала россиянку

Украинка "выловила" медаль на своей коронной дистанции - двухсотметровке на спине

Дарья Зевина - с "серебром" / Фото: Twitter

Дарья Зевина принесла Украине первую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Глазго. После четвертого места на 100-метровке на спине, 25-летняя украинка завоевала серебро в этой же дисциплине на дистанции 200 метров. Ранее мы писали, что Зевина в крохотном бикини принимает солнечные ванны.

Отметим, что с первых метров 200-метровой дистанции в Глазго Зевина оказалась на лидерских позициях и, в итоге, уступила только итальянке Маргерите Панцере 0,8 секунды. Время украинки – 2:02.25. Дарье удалось опередить нидерландку Киру Туссент, ставшую третьей, и россиянку Дарью Устинову, оказавшуюся за пределами пьедестала – на четвертой строчке.

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Отметим, что именно на 200-метровке Зевина трижды становилась чемпионкой Европы на короткой воде, единожды – чемпионкой мира, а также завоевывала серебряную медаль Европы в 50-метровом бассейне.

Ранее сообщалось, что в Америке судьям не понравился купальник пловчихи. В итоге юную спортсменку дисквалифицировали, обвинив в желании привлечь к себе внимание.

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