Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Депутат прыгнула в финал ЧМ-2019 и отобралась на Олимпиаду-2020: Саладуха – третья в квалификации

3 октября, 19:16

Ольга Саладуха показала результат 14,32 метра в квалификации тройного прыжка в Катаре, выполнив олимпийский норматив

Ольга Саладуха

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре прошла квалификация в тройном прыжке у женщин. Из 28 участниц 12 лучших были отобраны для финала, который состоится 5 октября (начало – в 20:35). Украинка Ольга Саладуха, которая ранее летом была избрана депутатом Верховной Рады, заняла третье место в квалификации и пробилась в финал. Кроме того, Саладуха выполнила олимпийский норматив для участия в Играх-2020 в Токио – он составляет 14.32 метра, и именно такой результат и показала наша легкоатлетка сегодня.

Ольга Саладуха в квалификации выполнила олимпийский норматив

Ольга Саладуха в квалификации выполнила олимпийский норматив / Фото: Reuters

Реклама

В квалификации такой же результат, как и у Саладухи, показала Катрин Ибаргуэн из Колумбии. А лучше всех была Шаника Рикеттс, представляющая Ямайку. Украинка Анна Красуцкая с результатом 13.16 метра заняла 25-е место и в финал не попала.

В тренде
18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд
Михаил Кохан

Отметим, что Ольга Саладуха занимает шестое место в нашем опросе на звание Мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике. Выше – прыгунья с шестом Марина Килипко, высотницы Юлия Левченко и Ярослава Магучих, бегунья Анна Рыжикова и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Читайте также: Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

легкая атлетика тройной прыжок Ольга Саладуха Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: Украина – в топ-20, лидируют США
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: Украина – в топ-20, лидируют СШАДругие
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!Другие
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в КатареДругие
Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике
Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетикеДругие
"Победила саму себя": эмоции Ярославы Магучих после мирового рекордаДругие
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшноДругие

Новости партнеров

Loading...