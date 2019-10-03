Депутат прыгнула в финал ЧМ-2019 и отобралась на Олимпиаду-2020: Саладуха – третья в квалификации

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре прошла квалификация в тройном прыжке у женщин. Из 28 участниц 12 лучших были отобраны для финала, который состоится 5 октября (начало – в 20:35). Украинка Ольга Саладуха, которая ранее летом была избрана депутатом Верховной Рады, заняла третье место в квалификации и пробилась в финал. Кроме того, Саладуха выполнила олимпийский норматив для участия в Играх-2020 в Токио – он составляет 14.32 метра, и именно такой результат и показала наша легкоатлетка сегодня.

Ольга Саладуха в квалификации выполнила олимпийский норматив / Фото: Reuters

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В квалификации такой же результат, как и у Саладухи, показала Катрин Ибаргуэн из Колумбии. А лучше всех была Шаника Рикеттс, представляющая Ямайку. Украинка Анна Красуцкая с результатом 13.16 метра заняла 25-е место и в финал не попала.

Отметим, что Ольга Саладуха занимает шестое место в нашем опросе на звание Мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике. Выше – прыгунья с шестом Марина Килипко, высотницы Юлия Левченко и Ярослава Магучих, бегунья Анна Рыжикова и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

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