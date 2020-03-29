Депутату-борцу Беленюку пообещали, что финансирование спорта восстановят после окончания пандемии

Пандемия коронавируса вызвала много изменений в функционировании мирового спорта. В том числе в Украине, где, например, государство урезает траты на спортивную сферу. Мы писали, что главы украинских федераций обратились к Президенту и Верховной Раде.

Сегодня о реакции чиновников на обращение спортивного сообщества сообщил чемпион мира по греко-римской борьбе и одновременно депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк:

"Вышел из заседания фракции. Переговорил с Премьер-министром Украины, спросил о расходах на спорт. Сейчас весь мир в борьбе с коронавирусом, и Украина должна положить все силы на борьбу с пандемией. Как только мы вернемся в привычный, а главное безопасный, ритм жизни, будут восстановлены соревнования и расходы на спорт на уровне, которые по состоянию на сейчас утверждены в Бюджете на 2020 год. Знаю, что мы, спортсмены, все об этом мечтаем. Все спортсмены и тренеры сборных команд гарантированно должны получать заработную плату в это непростое время. Также надеюсь, что местные депутаты сделают все возможное для обеспечения заработных плат тренеров в каждой области. А профильное министерство обеспечит полноценную "спортивную" повестку дня в государстве после завершения карантина, и спортсмены с новыми силами смогут готовиться к чемпионатам, Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Я, со своей стороны, буду контролировать и помогать в необходимых процессах".

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Напомним, в этом году отменили чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры.

Ранее Жан Беленюк вошел в тройку лучших борцов мира.

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