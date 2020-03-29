Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Депутату-борцу Беленюку пообещали, что финансирование спорта восстановят после окончания пандемии

29 марта, 21:00

Вадим Авдасев

Правительство Украины отреагировало на обращение о сокращении финансирования спорта

Пандемия коронавируса вызвала много изменений в функционировании мирового спорта. В том числе в Украине, где, например, государство урезает траты на спортивную сферу. Мы писали, что главы украинских федераций обратились к Президенту и Верховной Раде.

Сегодня о реакции чиновников на обращение спортивного сообщества сообщил чемпион мира по греко-римской борьбе и одновременно депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк:

"Вышел из заседания фракции. Переговорил с Премьер-министром Украины, спросил о расходах на спорт. Сейчас весь мир в борьбе с коронавирусом, и Украина должна положить все силы на борьбу с пандемией. Как только мы вернемся в привычный, а главное безопасный, ритм жизни, будут восстановлены соревнования и расходы на спорт на уровне, которые по состоянию на сейчас утверждены в Бюджете на 2020 год. Знаю, что мы, спортсмены, все об этом мечтаем.

Все спортсмены и тренеры сборных команд гарантированно должны получать заработную плату в это непростое время. Также надеюсь, что местные депутаты сделают все возможное для обеспечения заработных плат тренеров в каждой области. А профильное министерство обеспечит полноценную "спортивную" повестку дня в государстве после завершения карантина, и спортсмены с новыми силами смогут готовиться к чемпионатам, Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Я, со своей стороны, буду контролировать и помогать в необходимых процессах".

Читайте, как Беленюк рассказал о сложном детстве.

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Напомним, в этом году отменили чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры.

Ранее Жан Беленюк вошел в тройку лучших борцов мира.

Смотрите, как украинские спортсмены во время карантина тренируются дома

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт карантин коронавирус премьер-министр Жан Беленюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Украинцы, вы ждете, когда за сутки будет умирать 500 человек?": волейболист из Италии в шоке от нашей беспечностиДругие
Еще одна страна заявила, что из-за коронавируса не пустит своих спортсменов на Олимпиаду в Токио
Еще одна страна заявила, что из-за коронавируса не пустит своих спортсменов на Олимпиаду в ТокиоДругие
Телеведущий Павел Черепин о карантине:
Телеведущий Павел Черепин о карантине: "Моей любимой не повезло – я знаю тысячи анекдотов, и по некоторым мы пошли на третий круг"Другие
Новая угроза от коронавируса: переболевшим спортсменам могут запретить возвращаться в спорт
Новая угроза от коронавируса: переболевшим спортсменам могут запретить возвращаться в спортФутбол
Олимпиада-2020 перенесена на следующее лето – официально
Олимпиада-2020 перенесена на следующее лето – официальноОлимпиада-2020

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...