Депутат Верховной Рады Украины вошел в тройку лучших борцов мира

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

В мире продолжают подводить итоги 2019 года. Всемирная объединенная организация борьбы назвала тройки лучших в разных видах. В категории греко-римской борьбы третье место занял украинец Жан Беленюк. Напомним, летом парень стал народным депутатом Украины. Недавно мы писали, что Беленюк напугал соперников огромным топором.

United World Wrestling провела подсчет, по итогам которого наш 28-летний двукратный чемпион мира набрал третью сумму баллов – 82. Интересно, что больше всего, 92, оказалось в активе венгра Виктора Лоринца, который уступил Беленюку в финале чемпионата мира. Второе место занял японец Синобу Ота (88). Зачетные очки насчитывались за участие в чемпионатах мира, континентальных первенствах и других рейтинговых турнирах.

Помогите выбрать лучшего спортсмена Украины в 2019 году.

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В качестве награды Жан получит 5000 швейцарских франков. В 2020-м году он планирует выступить на Олимпийских играх в Японии. На предыдущей Олимпиаде, в Рио-2016, он завоевал серебряную медаль.

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Жан Беленюк, курс по самообороне Видео: Instagram

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