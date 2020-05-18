Девушка из ММА показала своего крутого деда, а Бех-Романчук зыпрыгнула на дерево: лихой карантин звезд спорта

Андрей Лунин поделился улыбкой, Юлия Левченко – пробежкой "за варениками", а девушка из ММА – невероятным семейным фото. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни украинских спортсменов за минувшие сутки.

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Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе боксер Виктор Постол по прозвищу "Ледяной человек" поделился фотографией со своего уличного "лагеря" в Броварах. "Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом! С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", – пишет Постол.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, сидя на корте, заявила: "Вот абсолютно не скучала по по ощущениям, когда болит все тело. По чему реально соскучилась, так и это по ударам по мячу".

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Известный штангист Алексей Торохтий показал, как правильно перематывать пальцы перед поднятием над головой сотен кило. Мелочей здесь нет.

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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Овьедо", разместил фото с тренировки у себя в сторис. "Улыбка", – подписал иллюстрацию голкипер, чем наверняка поднял настроение своим поклонникам.

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С неизменной улыбкой на лице – и серебряная призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук. Она взобралась на довольно высокую ветку дерева в шикарном платье, в не менее шикарной шляпке и еще с корзиной прекрасных пионов. Как ей это удалось?

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Знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко показала свою пробежку на свежем воздухе с высоким подниманием колен. "Когда мама позвала на вареники", – шутят по поводу пробежки Юлии ее фолловеры.

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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, поздравляя в Instagram свою супругу Роксану с днем рождения, немного растрогался: "С первого дня, как встретил тебя, я понял, что ты моя судьба. Люблю тебя все сильнее. Спасибо, что подарила нам наше чудо, доченьку Оливию".

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Чемпионка Европы по каратэ Анжелика Терлюга продемонстрировала, что будет с любым, кто посмеет ее толкнуть.

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Между тем украинская звезда смешанных единоборств Елена Овчинникова показала, от кого ей передались спортивные гены. Девушка померялась бицепсами со своим 81-летним дедушкой. Получилось очень эффектно! "Мой дедушка, моя поддержка и мой герой", – написала у себя в Instagram Елена. "Не знал, что твой дедушка – Нейт Диас", – написал Овчинниковой один из ее фолловеров, сравнив родственника украинки с известным бойцом UFC из США.

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