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Ломаченко пошел атакой на рыбу, а прыгунья в длину устроила танец ягодиц: соцсети звезд спорта на карантине

17 мая, 16:40

Олег Люлька

Самое интересное из жизни известных украинских спортсменов в социальных сетях за минувшие сутки

На карантине легкоатлетка Марина Бех-Романчук выдала зажигательный танец с мужем, боксер Василий Ломаченко пошел атакой на рыбу, а гимнастка Лилия Подкопаева кайфонула в США. Мы традиционно собрали самое интересное из жизни спортивных селебритис Украины в соцсетях за минувшие сутки.

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Василий Ломаченко на карантине выбрался порыбачить, спровоцировав в комментариях под фото активное обсуждение своего орудия труда. "У меня удочка посерьезнее", – написал один из подписчиков боксера. "Не удочка – а одно название", – добавил по поводу Васиной удочки еще один фолловер. "Главное не удочка, а улов", – резюмировал третий. Каким же, собственно, оказался улов, двукратный олимпийский чемпион Ломаченко пока не рассказал.

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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее супруг-пловец Михаил поделились видео сумасшедшего танца с соблазнительными движениями ягодицами в исполнении партнерши. Серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в длину плюс чемпион Европы по плаванию – это просто зажигательная смесь!

Марина Бех-Романчук и ее муж Михаил Видео: Instagram

Очаровательная прыгунья в высоту Юлия Левченко впервые после длинного перерыва получила возможность потренироваться на стадионе. Судя по тому видео, которое выложила в Instagram девушка, она в отличной форме.

INSTAGRAM

Гимнастка Анна Ризатдинова у себя в Instagram поделилась воспоминаниями о, возможно, самом важном дне в своей карьере, когда она стала бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио. "Решающий день. Борьба за заветную медаль. Второй вид программы, мяч. Это видео настолько наэлектризовано, что чувствуется даже через экран телефона. Напряжение зашкаливает! Смотрю, и до сих пор потеют ладошки, и в животе появляется комок страха. Безумно сложный день для всех! Как я справилась? Благодаря людям, которые были рядом. Я бы ни при каких условиях не вернулась в тот день. Каких же нервов стоила олимпийская медаль! Слава богу, что это уже история!" – призналась Анна Ризатдинова.

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Знаменитый гимнаст, олимпийский чемпион-2004 Валерий Гончаров, проживающий в США, поделился забавными фотографиями с рыбалки своих сыновей – старшего Марка и младшего Мирона. "Первая рыба Мирона!)) Счастливый ребенок", – радуется его гордый папа.

Еще одна олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Лилия Подкопаева, в США искупалась в океане со своей старшей дочкой Каролиной. "Каролиш, ну кайфово?" – спрашивает у девочки Лилия. "Угу", – кивает дочка.

Лилия Подкопаева и ее дочка Каролина Видео: Instagram

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А капитан сборной Украины по каратэ Станислав Горуна показал, как помогает своему 10-месячному сыну Льву исследовать траву у дома. Правда, малышу это дело быстро наскучило, и он переключил свои ручонки на папино лицо.

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Смотрите, как с попугаем на плече тренируется чемпионка мира по синхронному плаванию Елизавета Яхно

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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соцсети Лилия Подкопаева Instagram Василий Ломаченко спортсмены Анна Ризатдинова Юлия Левченко Марина Бех Валерий Гончаров

Источник: Сегодня|Спорт

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