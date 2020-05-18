Бывший депутат рассказал, почему боксеру Усику не стоит драться с борцом Грицаем

Пловец-депутат Силантьев советует Усику не обращать внимания на Грицая, потому что "на все выпады не хватит сил"

Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в плавании, бывший депутат Верховной Рады Денис Силантьев прокомментировал ситуацию с возможным боем боксера Александра Усика и борца вольного стиля Богдана Грицая. Ранее Грицай заявил: "У Усика нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу".

"Я в этой ситуации на месте Усика, наверное, занимался бы своим делом, и не то чтобы не обращал внимания, но не давал бы ответ, не стал бы отвечать на выпады, которые есть. Тем более он сказал, что этих выпадов очень много, много людей, которые хотят вызвать его на бой. Моя позиция такая. Я бы занимался своим делом, если я не нарушаю закон. Если то, что я хочу, и то, что я считаю нужным, находится в рамках допустимого, то мне без разницы, кто меня вызывает на бой. Он профессионал своего дела, и это недопустимо обращать внимание на выпады. Я думаю, их будет еще очень много. На всех не хватит ни сил, ни времени, а у него есть своя цель и к ней стоит идти", – заявил пловец и политик Денис Силантьев каналу "Наш"

Богдан Грицай

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Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, ранее Александр Усик опубликовал видео, где вызвал на бой "диванных экспертов". Борец Грицай заявил, что он – тот самый диванный эксперт и принимает вызов, предложив боксеру бой без правил. Однако Усик отказался от боя без правил с Грицаем, заявив, что живет по правилам. После этого Грицай уже повторно предложил Усику драку.

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