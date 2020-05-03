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До чего доводит карантин! Украинская гимнастка в США подалась в художницы

3 мая, 10:35

Андрей Фоменко

Ирина Гончарова активно проводит время и пробует себя в разных занятиях

В недалеком прошлом известная украинская гимнастка Ирина Гончарова (Яроцкая) очень активно и весело проводит время на карантине. Сейчас 35-летняя спортсменка живет в США вместе с семьей – мужем Валерием Гончаровым и двумя сыновьями. Ирина уже сняла несколько впечатляющих видео. На днях украинская гимнастка показала невероятные трюки с метлой. А теперь попробовала себя еще в одной роли.

Вчера Гончарова показала в соцсетях картину, которую сама же и нарисовала. Ирина подписала пейзаж: "Моя лучшая картина на данный момент", – и презентовала его возле изображенного на картине – бассейна на фоне пальм. Причем гимнастка сделала 3D-фото.

"Гимнастка, тренер, супермама, теперь еще и художница? Есть что-то, что вы не можете сделать?" – вопрошают почитатели в Facebook. На что Ирина скромно ответила, что в школе рисовала ужасно, и теперь пришло время начинать с нуля.

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Недавно Гончарова показала чудеса гибкости: "Если у вас еще осталась туалетная бумага".

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине в домашних условиях

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карантин рисование спортивная гимнастика Ирина Гончарова

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