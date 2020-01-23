Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на 19 месяцев за допинг

Екатерина Табашник / Фото: Twitter

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник дисквалифицирована на 19 матчей за употребление допинга. Дисциплинарный комитет IAAF выступил с заявлением, где сообщил о том, что в организме украинской легкоатлетки был найден гидрохлортиазид, сообщает Athletics Integrity Unit..

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Отметим, что все результаты украинки, начиная с 28 марта 2019 года, аннулированы. В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в прошлом году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место.

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Кстати, Британия не отдаст допинг-пробы своего чемпиона, в России – возмущены. Пробы нужны для дела бывшего тренера Мо Фараха, которого дисквалифицировали на четыре года.

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