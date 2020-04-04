"Думаем, как ослабить ограничения", – министр спорта Украины рассказал о тренировках на карантине

Новые, более жесткие, правила карантина, которые вводятся в Украине, практически лишают возможности тренироваться на улице как профессиональных спортсменов, так и любителей. Многие атлеты уже начинают жаловаться и не видят выхода из ситуации.

На помощь им пообещал прийти новый министр спорта Вадим Гутцайт. Бывший фехтовальщик поделился с общественностью информацией, что он постарается ослабить условия карантина для людей спорта:

"Я принял участие в онлайн-конференции, где подняли острый вопрос: как во время карантина заниматься спортом? Я услышал всех спикеров, прочитал каждый комментарий и понимаю проблематику. Понимаю каждого спортсмена, который лишился своих повседневных тренировок, и как это сложно. И мы уже думаем, как ослабить ограничения касательно бега и тренировок на свежем воздухе. Конечно, каждый должен отдавать себе отчет, что это не является полностью безопасным и для этого нужно соблюдать определенные условия. Но мы работаем в этом направлении".

При этом олимпийский чемпион-1992 настоял, чтобы люди продолжали придерживаться правил:

"Я постоянно на связи со всеми нашими федерациями. Все украинские профессиональные спортсмены понимают сложность ситуации и берегут свое здоровье, сидя и проводя тренировки именно дома. Это реально и возможно... Обращаюсь к каждому гражданину – покидайте дома только при острой необходимости. Заботьтесь о себе и своих близких. Будьте ответственны. А вскоре мы вновь будем завоевывать победы".

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