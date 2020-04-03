Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Последние новости Украины

Карантин в Украине может длиться восемь месяцев: экс-министр дал тревожный прогноз

3 апреля, 10:36

Денис Беспалов

Без карантина пик эпидемии в Украине произойдет через 2-3 месяца - в июне или июле, заявил Милованов

Карантин в Украине может длиться от нескольких до восьми месяцев, все будет зависеть от того, как распространяется коронавирус. Об этом в Facebook заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"По оценкам Киевской Школы Экономики продление карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца – в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек)", – написал он.

По мнению Милованова, в Украине карантинные меры необходимо ужесточать и довести до максимума именно во время пика – для его сглаживания.

Реклама

В тренде
В Украине хотят ужесточить карантин: Ляшко назвал причину

"А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев", – отметил он.

Милованов отметил, что оценка базируется на математической модели, разработанной Киевской школой экономики, и данных, предоставленных Минздравом.

Как известно, в Украине до 24 апреля продлен общенациональный карантин. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что карантинные меры в стране отменят не раньше 15 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 3 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 3 апреля и все подробности из регионовУкраина
Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки
Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором наукиУкраина
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил Зеленский
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил ЗеленскийПолитика
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...