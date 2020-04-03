Карантин в Украине может длиться восемь месяцев: экс-министр дал тревожный прогноз

Без карантина пик эпидемии в Украине произойдет через 2-3 месяца - в июне или июле, заявил Милованов

Карантин в Украине может длиться от нескольких до восьми месяцев, все будет зависеть от того, как распространяется коронавирус. Об этом в Facebook заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"По оценкам Киевской Школы Экономики продление карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца – в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек)", – написал он.

По мнению Милованова, в Украине карантинные меры необходимо ужесточать и довести до максимума именно во время пика – для его сглаживания.

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"А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев", – отметил он.

Милованов отметил, что оценка базируется на математической модели, разработанной Киевской школой экономики, и данных, предоставленных Минздравом.

Как известно, в Украине до 24 апреля продлен общенациональный карантин. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что карантинные меры в стране отменят не раньше 15 мая.

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