Новые правила карантина должны появиться в течение суток: кому запретят выходить на улицу

Правительство ужесточает правила карантина. В течение суток должны выписать, кому и куда нельзя будет ходить. Уже известно, что будет запрещено посещать парки, скверы, лесопарковые, прибрежных и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком. Под запретом будут спортивные и детские площадки. Без маски или респиратора на улицу выходить тоже нельзя. Гулять компаниями больше, чем двое не позволят. Будут и ограничения по возрасту. Подросткам, которым не исполнилось 16 лет, можно будет выходить из квартиры только вместе с родителями. А тех, кому за 60 лет, попросят вообще оставаться дома.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

"Что предусматривается. Внедрить комбинацию профилактических медикаментозных вмешательств, домашней изоляции, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60т лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить остановки общественного транспорта. Вместе с тем уточняются случаи, когда не применяются запреты". В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов

А тем временем украинские врачи подсчитали стоимость лечения инфицированного COVID-19. Несмотря на впечатляющую сумму в Минздраве заявили, что медицинская помощь больным COVID-19 должна быть бесплатной.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама