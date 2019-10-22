Два марафона за три дня: украинка Бабак стала четырехкратной чемпионкой мира

А Денис Давыдов пролетел 22 км меньше, чем за два часа

Людмила Бабак / Фото: Facebook

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в марафоне, который как раз завершился в китайском городе Шаосин, Украина получила свою четырехратную чемпионку! Каноистка из Энергодара Людмила Бабак в Поднебесной сначала выиграла короткий марафон – 3,6 км за 19.20,43., а потом и длинный, преодолев дистанцию в 14,5 км за 1:19.30,84. Отметим, что Людмила просто спец в длинных дистанциях – она не знает поражений в марафонах с 2017-го года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира. Всего на счету подопечной Сергея Снежка уже девять золотых медалей на чемпионатах мира (четыре) и Европы (пять).

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Еще одну золотую медаль из Китая везет каноист Денис Давыдов. Он стал перовым в соревнованиях среди молодежи до 23 лет, пролетев дистанции в 22,1 км менее, чем за два часа, – 1:55.16.

Ранее мы писали, что марафон в Канаде завершился трагедией: 24-летний спортсмен скончался от сердечного приступа.

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Игры непокоренных 2019, Киев, стадионе Пионер

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