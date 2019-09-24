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Лужа остановила велогонщика: курьезное падение попало на видео

24 сентября, 18:41

Жертвами лужи стали еще несколько участников велогонки

22-летний датский велогонщик Матиас Йоргенсен пострадал во время гонки в рамках турнира в Йоркшире, сообщает The Sun. Датчанин напролом поехал по лужам и буквально утонул в брызгах при падении с велосипеда – этот момент запечатлела камера. Помимо него из-за лужи упали венгр Аттила Вальтер, американец Брэндон Макналти и еще один датчанин Миккель Бьерг.

Ранее мы писали, что звездам велоспорта грозит тюрьма за сговор во время гонки. Винокуров заплатил Колобневу 150 тысяч евро за победу в гонке Льеж-Бастон-Льеж в 2010 году.

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Также сообщалось, что в трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше дома. После проверки испанская полиция обнаружила 40 растений.

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В одном из главных спортивных скандалов года – новый поворот. Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента Федерации велоспорта Украины и обрушился с компроматом на Андрея Гривко, который, по итогам конференции 20 августа, сменил Башенко в качестве босса украинского велоспорта.

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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Источник: СЭ

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