Вот это голос: двукратная олимпийская чемпионка написала песню о коронавирусе

Двукратная Олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин посвятила песню всем тем, кто борется против коронавируса и продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на карантин. Напомним, что в начале февраля погиб отец двукратной олимпийской чемпионки по горнолыжному спорту.

"Мы наблюдаем невероятные акты доброты и самоотверженности каждый день. Врачи и медсестры помогают больным и продолжают помогать миллионам людей, у которых есть болезни и травмы, даже не связанные с этим конкретным вирусом. Тысячи вышедших на пенсию медицинских работников, которые добровольно предложили свои услуги, помогали больницам, испытывающим нехватку пространства и ресурсов.

Те, кто тестирует и разрабатывает методы лечения и прививки от этой и любой другой болезни. Пожарные, полицейские и другие работники государственной службы. Наши военнослужащие из армии, флота, военно-воздушных сил, которые не могут вернуться домой, разрываясь пополам от обязательств защищать страну издалека и стремления защитить свои семьи дома. В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Микаэла Шиффрин записала песню про коронавирус Видео: Instagram

В Италии многие продуктовые фабрики значительно замедляют производство, потому что рабочие опасаются идти на работу, хотя эти фабрики придерживаются невероятно высоких санитарных норм. Тем не менее, те, кто продолжают работать, необходимы для общества, чтобы и дальше иметь доступ к продуктам", – написала Шиффрин в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Италия установила новый антирекорд: за сутки от коронавируса умерли 793 человека. Коронавирусом уже заразились свыше 53 тыс. итальянцев.

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