Погиб отец двукратной олимпийской чемпионки по горнолыжному спорту

Микаэла Шиффрин / Фото: Reuters

Реклама

Трагическое событие произошло в жизни знаменитой американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин: в понедельник умер ее отец. Джеффу было 65 лет. Несчастный случай произошел в воскресенье, американская горнолыжница и ее мама Айлин срочно вернулись из Европы в США. Но спасти Джеффа не удалось – он скончался от тяжелой травмы головы, полученной в результате несчастного случая. По некоторым данным, он сорвался с крыши дома, когда чистил снег. Недавно мы сообщали, что в авиакатастрофе погиб Коби Брайант – один из лучших баскетболистов в истории.

О произошедшем спортсменка сообщила в соцсетях:

"Моя семья раздавлена и убита горем из-за внезапной кончины моего доброго, любящего, заботливого, терпеливого и замечательного отца. Он был для нас всем – нашими горами, океаном, восходом, нашим сердцем и душой. Он научил меня так многому, но помимо всего прочего, он научил меня "золотому правилу": будь хорошей, сначала подумай. Это останется со мной на всю жизнь. Он был основой нашей семьи, и нам будет его невероятно не хватать. Спасибо, что уважаете мою частную жизнь и мою семью в дни, когда мы скорбим и переживаем это ужасное событие".

INSTAGRAM

Джефф и Айлин Шиффрин обосновались в Вэйле много лет назад, там же выросли их дети – Микаэла и Тэйлор. Джефф работал анестезиологом в Вэйле и помогал многим горнолыжникам и сноубордистам. Когда Микэала только начинала свою профессиональную горнолыжную карьеру, он периодически появлялся на гонках, был фотографом американской команды и своей дочери.

Читайте, как лыжный вундеркинд норвежец Йоханнес Клебо ударился об игровой автомат и сломал палец.

Смотрите, как фанаты почтили память Коби Брайанта

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама