Двукратный олимпийский чемпион пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства

Четыре женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по тхэквондо Стивен Лопес пожизненно дисквалифицирован. Как сообщает Houston Chronicle, американский спортсмен обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Это якобы случилось еще в 2000 году.

39-летний Лопес может обжаловать свою дисквалификацию и доказать свою невиновность.

Американец наказан за то, что 4 женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата. Последний также является тренером 39-летнего Лопеса, который отрицает обвинения.

Напомним, на Олимпиадах в 2000 и 2004 годах Лопес выигрывал золотые медали, а на Играх-2008 – бронзу. Также он 5 раз становился чемпионом мира.

Ранее мы сообщали, что российских призерок Олимпиады-2008 лишили медалей и дисквалифицировали за допинг. Апелляции Лебедевой и Абакумовой в Спортивном арбитражном суде были отклонены.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года. Спортсменка отказалась пройти внесоревновательный допинг-тест.