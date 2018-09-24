"Джиро д'Италия" в 2019 году стартует в Болонье
102-я велогонка начнется 11 мая и завершится 2 июня
Многодневная велогонка "Джиро д'Италия" стартует в 2019 году в Болонье индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 8,2 км. 102-я гонка стартует 11 мая и завершится 2 июня. Болонья в предыдущий раз принимала первый этап "Джиро" 25 лет назад.
Испытанием для гонщиков станет девятый этап от Риччона до Сан-Марино – вторая половина гонки с раздельным стартом на 34,7 км будет подъемом в гору, больше подходящим альпинистам. После этого 20 мая участников ждет день отдыха, а затем 10-й равнинный этап из Равенны в Модену протяженностью 147 км.
Более подробная программа гонки станет известна в ноябре.
Напомним, что "Джиро"-2018, которую выиграл британец Кристофер Фрум впервые в истории начиналась в Израиле.
Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.
Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.
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