Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка
Абель Трухильо арестован по обвинению в педофилии и преступной непристойности
Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка, а также по обвинению в преступной непристойности. Согласно документам, Трухильо находится под стражей с 16 июня. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо.
В 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.
Бывший боец Абель Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он провел в организации 11 встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Напомним, что боец UFC увидел отца впервые за 17 лет и выдал супербой в "клетке". Американец Андре Фили избил соперника на глазах у своего родителя, только что вышедшего на свободу
Также мы писали о шокирующей истории – девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения. На спортсменку было жалко смотреть.
Смотрите концовку боя украинского чемпиона Артема Далакяна с Саравутом Таворнхамом:
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