Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка

Абель Трухильо арестован по обвинению в педофилии и преступной непристойности

Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка, а также по обвинению в преступной непристойности. Согласно документам, Трухильо находится под стражей с 16 июня. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо.

В 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.

Бывший боец Абель Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он провел в организации 11 встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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