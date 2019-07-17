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Экс-боец UFC арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка

17 июля, 10:58

Абель Трухильо арестован по обвинению в педофилии и преступной непристойности

Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка, а также по обвинению в преступной непристойности. Согласно документам, Трухильо находится под стражей с 16 июня. Инциденты, по которым он проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо.

В 2007 и 2009 годах он признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.

Бывший боец Абель Трухильо выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он провел в организации 11 встреч. В шести из них он победил, четыре завершились поражениями, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Напомним, что боец UFC увидел отца впервые за 17 лет и выдал супербой в "клетке". Американец Андре Фили избил соперника на глазах у своего родителя, только что вышедшего на свободу

Также мы писали о шокирующей истории – девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения. На спортсменку было жалко смотреть.

Смотрите концовку боя украинского чемпиона Артема Далакяна с Саравутом Таворнхамом:


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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Тег MMA, UFC

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mmajunkie

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