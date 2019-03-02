Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата мира по велоспорту

Для Украины это первая награда на мировом первенстве с 2008 года

Вице-чемпионка мира Елена Старикова.

Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата мира по велоспорту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/acd/c01/5c7acdc01b8ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/acd/c01/5c7acdc01b8ba.jpg 2019-03-02T20:39:11+02:00 Другие Для Украины это первая награда на мировом первенстве с 2008 года

Впервые с 2008 года Украина завоевала медаль на чемпионате мира по велоспорту. Историческое достижение на счету Елены Стариковой, которая выиграла "серебро" в гите на 500 метров. Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.

Кстати, на ЧМ-2008 украинки также завоевали "серебро". В командной гонке сборная Украины (Леся Калитовская, Светлана Галюк, Любовь Басова) уступили лишь мировым рекордсменкам из Великой Британии.

Напомним, что Национальный олимпийский комитет назвал Елену Старикову лучшей спортсменкой Украины в январе. Спортсменка завоевала Кубок мира по велотреку по итогам сезона-2018/2019. Это стало возможным в том числе и благодаря двум медальным выступлениям Елены Стариковой на этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге, где украинка заняла второе место в индивидуальном и командном спринте.

Ранее мы писали, что Любовь Басова и Елена Старикова стали серебряными призерами чемпионата Европы.

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