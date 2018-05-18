Элиа Вивиани выиграл 13-й этап велогонки "Джиро д'Италия"

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors стал победителем 13-го этапа многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Вивиани в пятницу преодолел дистанцию этапа в 180 километров за 3 часа 56 минут 25 секунд. Второе место занял ирландец Сэм Беннетт (BORA – hansgrohe), третьим финишировал голландец Данни ван Поппел (Team LottoNL-Jumbo), оба показали на этапе время лидера.

В генеральной классификации "Джиро" после 13 этапов лидирует британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott. Второе место занимает голландец Том Дюмулен (Sunweb), третьим идет француз Тибо Пино (Groupama – FDJ).

14-й этап многодневки протяженностью в 186 километров пройдет в субботу, 19 мая.

Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.

Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.