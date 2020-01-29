Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Еще одна жертва коронавируса: вслед за Постолом в Китае не выступят горнолыжники

29 января, 15:18

Организаторам приходится отменять спортивные соревнования в Китае

/ Фото: Getty Images

Реклама

В Китае отменили проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в уезде Яньцин из-за эпидемии, вызванной смертельным коронавирусом. Ранее по этой же причине в Китае отменили проведение чемпионского боя Виктора Постола. Украинский боксер должен был встретиться с обладателем титулов WBC и WBO Хосе Рамиресом.

"С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете", – говорится в обращении президента FIS Джанфранко Каспера на официальном сайте организации.

Кстати, вчера дама в купальнике и с плакатом в память о Коби Брайанте смешала все карты на Кубке мира по горным лыжам. Случай произошел на этапе Кубка мира по мужскому слалому в австрийском Шладминге, а девушкой оказалась хорошо знакомая любителям футбола Кинси Волански, которая выбегала на поле в финале Лиги чемпионов.

Ранее украинка, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей, рассказала сайту "Сегодня" о том, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кубок мира горные лыжи зимние виды спорта коронавирус горнолыжный спорт

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
После
После "секс-скандала" Россия заняла весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катаниюДругие
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчин
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчинДругие
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате Европы
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате ЕвропыДругие
17-летний пловец Бухов
17-летний пловец Бухов "бахнул" по истории: Украина собрала все рекорды мирового баттерфляяДругие
Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катаниюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...