Еще одна жертва коронавируса: вслед за Постолом в Китае не выступят горнолыжники

/ Фото: Getty Images

Реклама

В Китае отменили проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в уезде Яньцин из-за эпидемии, вызванной смертельным коронавирусом. Ранее по этой же причине в Китае отменили проведение чемпионского боя Виктора Постола. Украинский боксер должен был встретиться с обладателем титулов WBC и WBO Хосе Рамиресом.

"С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете", – говорится в обращении президента FIS Джанфранко Каспера на официальном сайте организации.

Кстати, вчера дама в купальнике и с плакатом в память о Коби Брайанте смешала все карты на Кубке мира по горным лыжам. Случай произошел на этапе Кубка мира по мужскому слалому в австрийском Шладминге, а девушкой оказалась хорошо знакомая любителям футбола Кинси Волански, которая выбегала на поле в финале Лиги чемпионов.

Ранее украинка, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей, рассказала сайту "Сегодня" о том, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама