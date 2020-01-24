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Чемпионский бой украинца в Китае отменен из-за бушующего смертельного вируса

24 января, 11:23

Виктор Постол должен был выйти в ринг против Хосе Рамиреса 1 февраля

Рамирес - Постол

Рамирес - Постол / Фото: Twitter

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Промоутерская компания Top Rank приняла решение отменить бой украинского экс-чемпиона мира Виктора Постола и американского чемпиона WBC и WBO Хосе Рамиреса. Об этом сообщил RingTV. Причиной такого решения стал смертельно опасный коронавирус, который сейчас бушует в Китае.

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Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Самое главное для нас – здоровье и безопасность наших бойцов, а также всех, кто работает над организацией ивента. Надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить мероприятия в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем".

Хосе Рамирес и Виктор Постол

Хосе Рамирес и Виктор Постол / Фото: Instagram

Напомним, что поединок должен был состояться 2 февраля на арене Mission Hills Haikou в китайском Хайкоу, однако организаторы отменили вечер бокса. Вирус поражает дыхательные пути и передается от человека к человеку. На данный момент им заразились более 600 человек, вирус уже унес 18 жизней.

Точной информации о том, где и когда состоится бой пока нет. Но ранее мы рассказывали, что украинский боксер Виктор Постол прошел взвешивание перед боем за звание чемпиона мира.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Китай отмена боксер коронавирус Хосе Рамирес Виктор Постол Боб Арум

Источники: Сегодня|Спорт , xsport.ua

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