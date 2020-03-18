"Есть много борчих, которые могли бы работать моделями": украинская чемпионка – о женских стереотипах

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по борьбе Юлия Ткачрассказала, как занятие борьбой отражается на женской фигуре и откуда появились стереотипы про отсутствие женственности в ее виде.
"Борьба не портит фигуру. Есть много борчих, которые могли бы работать моделями. Как и каждый вид спорта, борьба делает тело более атлетическим, красивым, подтянутым и стройным. Во время занятий борьбой задействованы все группы мышц, поэтому тело развивается гармонично. Кроме того, мы не только боремся, но и бегаем, плаваем, занимаемся на тренажерах, играем в футбол или баскетбол. Борьба также не влияет на походку, не лишает ее грациозности. Напротив, осанка становится лучше, а человек учится чувствовать свое тело и управлять им".
Читайте также: "Перемога – це від Бога": Юлия Ткач разоткровенничалась перед чемпионатом мира по борьбе
Юлия Ткач с мужем
"Стереотип о неженственной фигуре возник из-за того, что борчих, как правило, видят только во время соревнований, когда мы одеты в трико, которое подчеркивает все мышцы. Также перед схваткой мы максимально сконцентрированы и настроены идти в атаку. Поэтому тело немного напряженное и может выглядеть по-другому. Единственный минус для внешности – это сломанные уши, визитная карточка всех профессиональных борцов", – говорит Юлия.
Отметим, что завтра, 19 марта, должен был стартовать Европейский лицензионный турнир к Олимпиаде-2020 в Будапеште, но его перенесли из-за коронавируса.
Смотрите, как украинский борец Семен Новиков вышел в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк