"Перемога – це від Бога": Юлия Ткач разоткровенничалась перед чемпионатом мира по борьбе

Юлия Ткач / Фото: Reuters

В пятницу женская сборная Украины по борьбе улетает на лицензионный чемпионат мира в столицу Казахстана Нур-Султан. Накануне "Сегодня" удалось побывать на одной из последних тренировок команды и пообщаться с чемпионкой Евроигр-2019 Юлией Ткач.

Юлия Ткач / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

"Это очень важные соревнования, ведь разыграют первые лицензии на Олимпиаду-2020, – рассказала нам Юлия Ткач. – Все парни и девушки настроены на все 100 процентов, отработали сбор на полную мощность, и поэтому рассчитываем на хороший результат - на лицензии и медали. Чрезвычайно ответственно ехать на этот чемпионат и уже в который раз подтверждать свой титул. Из конкуренток в моей категории, да и в женской борьбе в целом, следует отметить японок - они фаворитки, но стараемся совершенствоваться, чтобы их побеждать. Также китаянки и американки весьма сильные".

Юлия Ткач / Фото: НОК Украины

Рассказала Юлия Ткач о своем сезоне и цели в спорте: "Чемпионат Европы я пропускала, но победила на Европейских играх. Это дало мне стимул дальше работать и верить в себя. У меня пока нет только самой важной медали в жизни – медали с Олимпийских игр. Хотя есть награды с Европы и мира. Это уже четвертый мой олимпийский цикл, и готова отдаться полностью - и физически, и психологически, и эмоционально - для завоевания своей желанной медали. Но знаете, как говорят: "Перемога - це від Бога!" Уже там решают, кому вешать эту медаль, и я своей работой все-таки хочу ее заслужить. Меня ничто не остановит, я иду к своей цели и стараюсь наслаждаться этим процессом, ведь спорт недолговечен".

"Я безгранично рада, что когда-то пришла в этот зал, и сейчас меня мотивирует самореализация, хочу, чтобы этот период в спорте закончился таким позитивным моментом, как медаль Олимпиады, – продолжает Юлия Ткач. – Нет ли в связи с этим дополнительной психологической нагрузки? Спорт – это и взлеты, и падения, и ты стараешься на этом просто не зацикливаться. Помимо спорта, у меня есть другая жизнь - ребенок, муж. И стараюсь больше находить позитив и вдохновение в семье. Иначе если зацикливаться только на желании, то эта волна тебя накроет полностью. И уже ничего не выйдет".

Оказалось, что в Казахстане Ткач еще не была: "Я впервые еду туда, и мне очень интересно. Девчонки рассказывали, что это очень красивая страна, которая стремительно развивается. Надеюсь, что он станет для меня фартовым, счастливым. Попробовать местную кухню? Мне нужно придерживать несколько лишних килограммов, но это не является моей болезненной темой, так как они сходят легко во время тренировок и во время легкого предстартового волнения. Лапшу я вообще очень люблю, как и все пасты, а вот баранину почему-то не очень".

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Как мы писали ранее, у российского депутата отобрали олимпийское "золото". За употребление допинга Артур Таймазов остался без награды Игр-2012. В результате перепроверки в его пробе было обнаружено запрещенное вещество – туринабол.

В свою очередь украинский борец-депутат Жан Беленюк бросает Раду ради чемпионата мира. Спортсмен попал заявку в нашу сборную на ЧМ-2019 по греко-римской борьбе, который стартует в столице Казахстана 14 сентября.

Смотрите, как Беленюк танцует на борцовском ковре:

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