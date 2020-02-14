Завалила россиянку за "золото": Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы

Юлия Ткач-Остапчук/Фото United World Wrestling

Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала "золото" чемпионата Европы по борьбе, который в эти дни проходит в Риме. Интересно, что в Италии наши девушки пробились в четыре больших финала, но только многоопытная Ткач сумела таки вырвала победу и свою седьмую награду Евро в сумме. Ранее мы писали, что беженка из Африки оставила украинку Алину Акобия без победы на чемпионате Европы.

В напряженной финальной схватке украинка, которая выступает в категории до 62 килограммов, оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой. Схватка получилась не слишком результативной – три балла за шесть минут схватки на двоих. Однако лучше себя проявила именно 30-летняя Юлия – 2:1.

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Отметим, что для Ткач-Остапчук это уже третье "золото" на чемпионатах Европы. Ранее она побеждала в Дортмунде в 2011 году и в Белграде в 2012-м. Также в ее активе "серебро" 2016 года в Риге и три бронзовых награды – в Баку в 2009-м, в финской Вантее в 2014-м и в Нови Сад в 2017-м. Прошлогоднее континентальное первенство Юлия пропускала, но зато потом украинка выиграла Европейские игры.

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