Есть вторая медаль! Марина Бех-Романчук прыгнула на подиум чемпионата мира

Наша красотка показала результат 6,92 метра и обошла бронзовую медалистку на один сантиметр

Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира! / Фото: Reuters

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре! И снова – "серебро"! Марина Бех-Романчук в лучшей попытке в секторе для прыжков в длину улетела на 6,92 метра и заняла в итоговом протоколе второе место. Наша спортсменка пропустила вперед только немку Малайку Михамбо – безусловного лидера сезона, которая прыгает сильно дальше остальных легкоатлеток. В Катаре немецкая прыгунья показала результат 7,30 метра. "Бронза" досталась Эсе Бруме из Нигерии, которая уступила нашей спортсменке всего один сантиметр.

Отметим, что Марина Бех-Романчук – одна из главных красоток нашей команды по мнению болельщиков. В нашем опросе на звание Мисс сборной Украины по легкой атлетике она занимает пятое место. Примите участие в голосовании!

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Напомним, что до последнего дня ЧМ-2019 сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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