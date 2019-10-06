Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Есть вторая медаль! Марина Бех-Романчук прыгнула на подиум чемпионата мира

6 октября, 20:46

Наша красотка показала результат 6,92 метра и обошла бронзовую медалистку на один сантиметр

Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира!

Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира! / Фото: Reuters

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре! И снова – "серебро"! Марина Бех-Романчук в лучшей попытке в секторе для прыжков в длину улетела на 6,92 метра и заняла в итоговом протоколе второе место. Наша спортсменка пропустила вперед только немку Малайку Михамбо – безусловного лидера сезона, которая прыгает сильно дальше остальных легкоатлеток. В Катаре немецкая прыгунья показала результат 7,30 метра. "Бронза" досталась Эсе Бруме из Нигерии, которая уступила нашей спортсменке всего один сантиметр.

Отметим, что Марина Бех-Романчук – одна из главных красоток нашей команды по мнению болельщиков. В нашем опросе на звание Мисс сборной Украины по легкой атлетике она занимает пятое место. Примите участие в голосовании!

Реклама

Напомним, что до последнего дня ЧМ-2019 сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

легкая атлетика прыжки в длину Марина Бех

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: Украина на 23-м месте
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: Украина на 23-м местеДругие
Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике
Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетикеДругие
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!Другие
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в КатареДругие
"Победила саму себя": эмоции Ярославы Магучих после мирового рекордаДругие
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшноДругие

Новости партнеров

Loading...