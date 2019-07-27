Этап "Тур де Франс" сократили из-за плохой погоды

Вместо запланированных 130 км спортсмены преодолеют 59 км

В горах снег и оползни. Фото: AFP

Дистанция 20-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" будет сокращена из-за непростых погодных условий. Вместо запланированных 130 км во французских Альпах между Альбервилем и Валь-Торансем спортсмены преодолеют дистанцию в 59 км при этом старт и финиш состоятся в указанных населенных пунктах.

19-й этап был прерван из-за града и угрозы оползня. По его итогам лидером в генеральной классификации стал колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, с результатом 78 часов 42 секунды, француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck – Quick-Step, лидировавший с третьего по пятый и с восьмого по 18-й этапы, опустился на второе место (+0.48), на третьем месте находится британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.16).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.

Кстати, велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс". 29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа "Тур де Франс" в Пиренеях.

Также напомним, что Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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