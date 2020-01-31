"Это была ошибка": французский тренер признал интимную связь с 15-летней фигуристкой

Жиль Бейер / Фото: Twitter

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Жиль Бейер, бывший тренер французской фигуристки Сары Абитболь, прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес.

"Я признаю, что у нас были интимные отношения. Я понимаю, что ее возраст в то время и мой статус указывают на то, что эти отношения были неподобающими. Это была ошибка. Я не могу даже оценить, какую нанес ей боль. Я искренне извиняюсь перед Сарой и желаю ей только счастья в жизни. Мне жаль, что она ни разу не говорила со мной с того момента. Мы регулярно пересекались, но я не понимал, насколько глубоко ее ранил", — цитирует 62-летнего Бейера AFP.

Фигуристка ранее заявила, что Бейер в период с 1990 по 1992 год несколько раз вступал в ней в интимную связь без ее согласия, когда спортсменке было 15 лет. Абитболь 10 раз выигрывала чемпионат Франции, становилась бронзовой призеркой чемпионата мира и серебряной призеркой чемпионата Европы.

Кстати, жертвам сексуальных домогательств в спортивной гимнастике США заплатят более 700 миллионов долларов. Бывшего врача сборной США приговорили к многолетнему заключению.

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