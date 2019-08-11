"Это еще больше заводит": Юлия Левченко с визгом спасла "жизнь" сборной Украины в Суперлиге

Самая красивая спортсменка нашей страны выиграла прыжки в высоту на командном Евро в фартовой для себя Польше

Юлия Левченко / Фото: Instagram

21-летняя прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую считают самой красивой спортсменкой Украины, принесла единственную золотую медаль нашей сборной на командном чемпионате Европы в польском Быдгоще. Спортсменке с третьей попытки покорилась высота в 197 см, после чего она издала невероятно эмоциональный визг радости: "Yes! Yes!"

11 Авг 2019 в 8:07 PDT INSTAGRAM (@europeanathletics)

Результат Левченко помог Украине сохранить прописку в легкоатлетической Суперлиге. Наша сборная заняла 7-е место, на 5,5 очка опередив Чехию, которая, как и еще 4 сборных, покинут высший дивизион.

"Впечатления невероятные, – призналась Юлия Левченко после своей победы. – Это были одни из самых эмоциональных соревнований в этом сезоне. Было, за что бороться. Очень хотелось отобраться на матчевую встречу Европа – США. Большая поддержка была, это очень сильно чувствовалось. То, что мне надо было брать 1.97 с третьей попытки, и это была последняя возможность победить, сыграло мне на руку. Когда идет ожесточенная борьба, это меня еще больше заводит. Потом еще пыталась взять 2.02. Прыжки за 2 метра всегда интересные, хочется чаще испытывать эти чувства".

Юлия Левченко

"В Быдгоще я выступала уже в третий раз за последнее время – на юниорском мире, на чемпионате Европы по молодежи, и вот сейчас. В итоге была "бронза", "золото", и тут победа. Для меня сделать вклад в команду – это очень важно, – добавила Юлия Левченко. - Сезон у меня насыщенный. Еще куча всего предстоит. Все интересно и непредсказуемо. Чемпионат Украины, финал Бриллиантовой лиги, матчевая встреча Европа – США, чемпионат мира и соревнования по военнослужащим…".

Как мы писали ранее, самая красивая украинская спортсменка выиграла чемпионат Европы. Юлия Левченко второй год подряд победила на молодежном континентальном первенстве. Наша красотка взяла планку на высоте 1,97 м и на пять сантиметров обошла своих ближайших преследовательниц – немку Кристину Хонзель ("серебро") и гречанку Элле Юнниле ("бронза"). Попутно Юлия завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Также ранее сообщалось об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги.

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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