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Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

4 мая, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

Стало известно об историческом достижении, которое накануне покорилось украинской легкоатлетке Ярославе Магучих. Выиграв в Катаре соревнования в прыжках в высоту, украинка не только выполнила норматив на участие в Олимпиаде-2020, но и стала самой молодой в истории победительницей этапа Бриллиантовой лиги. Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины. На момент выигрыша состязаний Ярославе было 17 лет 7 месяцев и 14 дней.

Как сообщалось ранее, в пятницу в Дохе прошел первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги. В нем приняли участие четыре украинские легкоатлетки, которые завоевали три медали! При этом 17-летняя украинка Ярослава Магучих с личным рекордом выиграла "золото" в прыжках в высоту. Магучих со второй попытки взяла высоту 1.96 метра. После этого молодая легкоатлетка штурмовала планку 2 метра, однако взять эту высоту не смогла. При этом Магучих превзошла серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирелу Демиреву (1.91) и шведку Эрику Кинси (1.91). Отметим, что в  начале года Магучих установила новый рекорд Европы и повторила рекорд мира среди молодежи.

Как сообщалось ранее, стало известно, сколько зарабатывает лучшая в своем виде легкоатлетка мира. Лидер рейтинга в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что в общей сложности получает 3,5 тысячи евро в месяц.

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Тег легкая атлетика, Прыжки в высоту, Ярослава Магучих

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Сегодня|Спорт

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