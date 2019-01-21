ФИДЕ создает серию Гран-при для отбора участников на турнир претендентов

Два победителя Гран-при получат возможность побороться за шахматную корону

Фото: AFP

ФИДЕ создает серию Гран-при для отбора участников на турнир претендентов //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c1/2be/5c45c12be3aa9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c1/2be/5c45c12be3aa9.jpg 2019-01-21T14:55:00+02:00 Другие Два победителя Гран-при получат возможность побороться за шахматную корону

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о создании серии Гран-при 2019 года, по результатам которой будет определен состав участников турнира претендентов 2020 года.

Турнир будет проходить в новом формате, призванном повысить интерес для зрителей и для игроков. Каждый из 20 лучших игроков, квалифицированных по рейтингу, примет участие в трех турнирах из четырех. Каждый этап Гран-при будет включать 16 участников, в том числе один шахматист, выдвинутый организаторами на каждое мероприятие, два победителя получат право участвовать в турнире претендентов 2020 года.

Призовой фонд каждого этапа серии Гран-при составит 130 тысяч евро, дополнительно FIDE создаст призовой фонд в 280 тысяч евро, который будет распределяться на основе лучших совокупных результатов в серии.

Даты серии уточняются и будут объявлены до 28 января, учитывая другие главные шахматные события года. Города, в которых будет проходить серия, будут объявлены до 4 февраля.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

В женском финале также не обошлось без тай-брейка. Цзюй Вэньцзюнь защитила титул, обыграв россиянку Екатерину Лагно.

Вы сейчас просматриваете новость " ФИДЕ создает серию Гран-при для отбора участников на турнир претендентов". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...