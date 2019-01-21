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ФИДЕ создает серию Гран-при для отбора участников на турнир претендентов

Сегодня, 14:55

Два победителя Гран-при получат возможность побороться за шахматную корону

Фото: AFP
ФИДЕ создает серию Гран-при для отбора участников на турнир претендентов //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c1/2be/5c45c12be3aa9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c1/2be/5c45c12be3aa9.jpg Другие Два победителя Гран-при получат возможность побороться за шахматную корону

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о создании серии Гран-при 2019 года, по результатам которой будет определен состав участников турнира претендентов 2020 года. 

Турнир будет проходить в новом формате, призванном повысить интерес для зрителей и для игроков. Каждый из 20 лучших игроков, квалифицированных по рейтингу, примет участие в трех турнирах из четырех. Каждый этап Гран-при будет включать 16 участников, в том числе один шахматист, выдвинутый организаторами на каждое мероприятие, два победителя получат право участвовать в турнире претендентов 2020 года.

Призовой фонд каждого этапа серии Гран-при составит 130 тысяч евро, дополнительно FIDE создаст призовой фонд в 280 тысяч евро, который будет распределяться на основе лучших совокупных результатов в серии.

Даты серии уточняются и будут объявлены до 28 января, учитывая другие главные шахматные события года. Города, в которых будет проходить серия, будут объявлены до 4 февраля.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

В женском финале также не обошлось без тай-брейка. Цзюй Вэньцзюнь защитила титул, обыграв россиянку Екатерину Лагно.

шахматы, Гран-при ФИДЕ

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Источник:

ТАСС

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