Фигуристы принесли Украине еще одну медаль юношеских зимних Олимпийских игр в Швейцарии

София Нестерова и Артем Даренский завоевали "бронзу" в парном катании

София Нестерова и Артем Даренский / Фото: НОК Украины

Украинские спортсмены собрали полный комплект медалей на юношеских зимних Олимпийских играх, который проходят в швейцарской Лозанне. Как мы вчера сообщали, хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд. А позже к числу наших призеров присоединились фигуристы.

Украинцы София Нестерова и Артем Даренский выступали в парном катании. Наши спортсмены в соревновании смешанных коллективов оказались в Team Vision. В итоге "сине-желтые" удостоились бронзовых медалей за третье место.

Реклама

К сожалению, ни разу не поднялись на пьедестал почета наши в биатлоне. Соревнования по этому виду спорта уже завершились, а наивысшим достижением украинцев оказалось пятое место.

Читайте, как хоккеисты устроили массовую драку в матче чемпионата Украины.

Юношеские Олимпийские игры продолжатся до 22 января. Нашу державу в Швейцарии представляют 39 спортсменов в 12 видах спорта.

Смотрите сюжет о чемпионате Украины по фигурному катанию

Чемпионат Украины по фигурному катанию. Танцы на льду. Награждение

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама