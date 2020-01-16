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Фигуристы принесли Украине еще одну медаль юношеских зимних Олимпийских игр в Швейцарии

16 января, 16:06

София Нестерова и Артем Даренский завоевали "бронзу" в парном катании

София Нестерова и Артем Даренский

София Нестерова и Артем Даренский / Фото: НОК Украины

Украинские спортсмены собрали полный комплект медалей на юношеских зимних Олимпийских играх, который проходят в швейцарской Лозанне. Как мы вчера сообщали, хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд. А позже к числу наших призеров присоединились фигуристы.

Украинцы София Нестерова и Артем Даренский выступали в парном катании. Наши спортсмены в соревновании смешанных коллективов оказались в Team Vision. В итоге "сине-желтые" удостоились бронзовых медалей за третье место.

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К сожалению, ни разу не поднялись на пьедестал почета наши в биатлоне. Соревнования по этому виду спорта уже завершились, а наивысшим достижением украинцев оказалось пятое место.

Читайте, как хоккеисты устроили массовую драку в матче чемпионата Украины.

Юношеские Олимпийские игры продолжатся до 22 января. Нашу державу в Швейцарии представляют 39 спортсменов в 12 видах спорта.

Смотрите сюжет о чемпионате Украины по фигурному катанию

Чемпионат Украины по фигурному катанию. Танцы на льду. Награждение

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Олимпийские игры фигурное катание

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