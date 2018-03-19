Героиня Паралимпиады-2018 Оксана Шишкова: "Не могу с женщинами бегать. Мужчины не такие боязливые"

Главной героиней Паралимпийских игр в сборной Украины стала 26-летняя Оксана Шишкова. Впервые за три Паралимпиады лыжи принесли ей "золото", и даже два! К четырем "бронзам" Сочи-2014 Оксана добавила еще 6 медалей. Своими впечатлениями от такого успеха спортсменка поделилась с "Сегодня" из Пхенчхана.

- Честно сказать, мы были в таком напряжении с первого дня... И тут последняя эстафета и "золото" – мы так кричали! Это была моя седьмая гонка, еще и последний этап бежала. Эмоции накапливаются-накапливаются: столько медалей, и в конце – "золото", тем более со мной бежали ребята. У Юльки Батенковой до этого не было медалей, и впервые в жизни первое место на Паралимпийских играх: она давно к нему шла. Для Людмилы Ляшенко это вторые Игры: сюда она уже осознанно приехала, и бум – "золото". Юра Уткин тоже еще такого не добивался. И мы все вместе победили, и ощущения были просто суперские! Столько труда было вложено, сколько мы родных-близких не видели, каждый день длительные упорные тренировки, когда приходишь домой просто лечь поспать, чтобы восстановиться. И ты приезжаешь на Игры и пожинаешь плоды, и от этого получаешь удовольствие, ведь понимаешь, что это все не зря.

- Как давно вы работаете с гайдом Виталием Казаковым?

- С июля 2015 года. Я попросила, чтобы мне заменили гайда, так как я не могу с женщинами бегать (на предыдущих Играх Оксана выступала с Ладой Нестеренко. – Авт.), для меня это проблематично. Мужчины все-таки не такие боязливые, как женщины. Я довольна, что все так сложилось. Конечно, нам нужно взаимопонимание. Он же мои глаза на трассе: он должен четко меня вести, чувствовать. Я ему говорю абсолютно все: как я себя чувствую, как я ем, как я сплю – он должен все знать. Чтобы мы могли сделать анализ: на какую выйти тренировку, что сегодня сделать – силовую либо скоростную. Он как старший брат, скажем так. А если каждый на своей волне, то это не работа.

- Каждый, кто впервые смотрит паралимпийский биатлон, интересуется, как же спортсмены с нарушением зрения могут стрелять. Расскажите, как работает эта система.

- У нас в классе (B2) есть зрячие, которые не подходят под классификацию, но ее проходят. Я сейчас пытаюсь достучаться до Международного паралимпийского комитета, чтобы всем ужесточили классификацию. Потому что люди приезжают с намного лучшим зрением, и они ложатся и видят цель, а я беру наушники и только с помощью звука ее ищу. Некоторые наши соперники приехали, примерно увидели, где что, и запомнили, куда стрелять: на шесть часов, на четыре. Знаю, что камеры даже зафиксировали белоруску Саханенко, где точно видно, что человек глазами выцеливает. Такие есть нюансы. Хочется честной борьбы, а не такой, которую сейчас допускают. Это обидно.

Целимся по звуку в наушниках: когда оружие направлено в мишень, он другой. Нужно найти более тонкую тональность: иногда она может быть однообразной, но все равно нужно выловить этот тонкий звук. Не у всех это получается. Здесь нужен обостренный слух, плюс мозг должен четко срабатывать, и палец, дыхание – все вместе. Когда у меня еще было зрение, до 10 лет, я в тир ходила – там стреляешь спокойно. А вот со звуком совладать, когда бежишь уже десятый километр и у тебя последний рубеж, не так легко. Иногда предлагаем зрячим попробовать: "А давай с закрытыми глазами". Как понимаем, закрыта ли мишень? Есть специальный сигнал. Если попадаешь – "виу-виу", такой двойной звук, более веселый, а если промахнулся – "пи-и-и", более длинный. И, конечно же, потом гайд подсказывает, например: "Едем на круг". Также интересуемся, что там у соперников.

- До лыж вы занимались легкой атлетикой, акробатической гимнастикой, кунг-фу, даже в футбол играли…

- Да, я еще танцами, пением, баскетболом. Но это все, когда мне зрение позволяло. А сейчас только лыжи и силовые упражнения: я люблю отжиматься, подтягиваться – на такое перешла. (Улыбается.) За прежними занятиями не скучаю. На легкую атлетику пошла, потому что любила спорт и нечем было заняться. (Смеется.) Я холод не люблю, но биатлон и лыжные гонки мне нравятся: как летом, так и зимой. Летом, правда, опасно. Мы можем разгонять скорость до 70 км/ч, и при этом на нас лыжероллеры, шортики, футболочка и шлем. Сами понимаете, при такой скорости на асфальте, если упадешь, ничего не спасет. Это травмоопасно и экстремально в тоже время. Но главное, чтобы опора была – гайд. Если ему доверяешь, то можно спокойно спускаться.

- Еще поете?

- Ой, голос уже не тот. Тут так дышим на холоде, что уже все кашляем. А раньше у меня хороший был голос – я в хоре пела, мы ездили по Западной Украине. Сейчас так, чисто с девчонками можем посидеть, поподпевать, и все. (Улыбается.)

- Как попали в лыжи?

- Приходили к нам в школу тренеры – Николай Васильевич Ворчак с Валерием Николаевичем Казаковым. Говорят: "Пойдемте". А я занималась тогда легкой атлетикой и параллельно футболом, и сказала: "Не, не хочу". А потом снова предложил в 2008 году: "Пошли, попробуешь". Говорю: "Ну давайте". Мы с ним встретились, а он сразу: "Знаешь, куда ты едешь? На первый свой сбор". Думаю, ну ладно, что мне терять. Позвонила родителям – они привезли мне вещи. Это было в Харькове. И папа сильно просил Николая Василивича, чтобы тот уговорил меня хоть тут задержаться надолго. Он в меня очень много вкладывал, и, наверное, благодаря ему я сейчас здесь.

- Чем будете заниматься после Игр?

- Честно? Хочется просто отдохнуть морально и физически. Нам всем нужно отдохнуть: мы очень здесь все выложились, чтобы доказать, что не зря на нас выделяются деньги страны, что мы достойны почестей. Отдохну – а потом снова тренировки, как обычно. Что для меня отдых? Это общение с родными. Встречусь со всеми. У моей мамы 20 марта день рождения – мы как раз прилетаем, увижу ее, поздравлю. Еще чувствую, что зрение упало: вижу хуже, чем до того, как приехала на Игры. Глазки подустали – приеду, и нужно будет зрение немножко восстановить. Мы каждый раз, когда приезжаем с Паралимпиады или чемпионата мира – лечимся. Кто колени лечит, кто спину, кто руки, кто глаза. Так что нам будет еще чем заняться.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте.