Глава МОК объяснил, почему киберспорта не будет на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что киберспорт не войдет в программу Олимпиад до тех пор, пока он продолжает пропаганду жестокости. Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под эгидой МОК. Уже давно ведутся разговоры о возможном включении киберспорта в программу Олимпиады.

"Мы не можем включить в программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Это я о так называемых шутерах. Они, с нашей точки зрения, совершенно не соответствуют нашим понятиям олимпийских ценностей. Конечно, любой вид единоборств произошел от реальных драк между людьми. Но спорт – это цивилизованное понятие драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, то его не может быть в Олимпийских играх", – сказал Бах.

Напомним, что ранее президент МОК Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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