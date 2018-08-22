Томас Бах: Мы были близки к отмене Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Перед Играми ряд стран вызывал озабоченность соседством Пхенчхана с Северной Кореей, у которой, в свою очередь, были серьезные разногласия с США.

"Для того, чтобы Игры были отменены, не обязательно должны были начаться военные действия. Для этого хватило бы только заявления от одной из стран, что она отказывается от участия в Олимпиаде из-за того, что ее спортсменам не будет обеспечена необходимая безопасность. И вот как раз по этому вопросу мы вели переговоры, которые совсем не были простыми, если говорить дипломатически. Насколько мы были близки к решению об отмене Игр? Очень близки", – рассказал Бах.

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