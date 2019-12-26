Государство в 2020 году повысит расходы на спорт в полтора раза – до 5,4 миллиарда гривен

По сравнению с нынешним годом траты на спортивное ведомство возрастут на 50 процентов

Олимпиада-2020 съест большую часть бюджета на спорт

В следующем году государство планирует выделить на спорт в полтора раза больше средств, чем в 2019-м. В бюджете на 2020 год украинское правительство заложило 5,4 млрд грн на развитие спорта. Из них – 1,4 миллиарда на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио. В нынешнем году траты составили 3,6 млрд.

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В бюджете также предусмотрены средства на участие украинских спортсменов в зимних Юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. 200 млн гривен из бюджета будут выделены на эксперимент, введенный в 2015 году по инициативе спортивных федераций. Он предполагает, что федерации по отдельным олимпийским видам спорта самостоятельно проводят все организационные мероприятия, исходя из необходимости покрытия всех рисков за свой счет.

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По информации министерства, на 24 декабря перечислили всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях 2020 года. Хотя перед этим случился переполох: неделю назад президент Федерации легкой атлетики Игорь Гоцул заявлял, что Кабмин отказывается финансировать календарные мероприятия, из-за чего придется приостановить подготовку команды к Олимпийским играм. Как видим, на данный момент все разрешилось благополучно.

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