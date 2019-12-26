Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Государство в 2020 году повысит расходы на спорт в полтора раза – до 5,4 миллиарда гривен

26 декабря, 20:42

По сравнению с нынешним годом траты на спортивное ведомство возрастут на 50 процентов

Олимпиада-2020 съест большую часть бюджета на спорт

Олимпиада-2020 съест большую часть бюджета на спорт

В следующем году государство планирует выделить на спорт в полтора раза больше средств, чем в 2019-м. В бюджете на 2020 год украинское правительство заложило 5,4 млрд грн на развитие спорта. Из них – 1,4 миллиарда на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио. В нынешнем году траты составили 3,6 млрд.

Читайте, как фанаты украинских клубов подарили праздники детским домам.

В бюджете также предусмотрены средства на участие украинских спортсменов в зимних Юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. 200 млн гривен из бюджета будут выделены на эксперимент, введенный в 2015 году по инициативе спортивных федераций. Он предполагает, что федерации по отдельным олимпийским видам спорта самостоятельно проводят все организационные мероприятия, исходя из необходимости покрытия всех рисков за свой счет.

Реклама

По информации министерства, на 24 декабря перечислили всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях 2020 года. Хотя перед этим случился переполох: неделю назад президент Федерации легкой атлетики Игорь Гоцул заявлял, что Кабмин отказывается финансировать календарные мероприятия, из-за чего придется приостановить подготовку команды к Олимпийским играм. Как видим, на данный момент все разрешилось благополучно.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Узнайте, как теннисисту предлагали деньги за проигрыш Надалю на Уимблдоне.

Смотрите сюжет о том, как уберечь себя, занимаясь спортом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бюджет спорт Олимпийские игры казна

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады: все суммы вознаграждений
Украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады: все суммы вознагражденийДругие
Украинская волейбольная команда совершила невероятный
Украинская волейбольная команда совершила невероятный "камбэк" в еврокубкахДругие
Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел бой с боксером
Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел бой с боксеромДругие
"На те же грабли": Фуркад едко посочувствовал России в связи с наказанием за допингБиатлон
Скандальный боец Емельяненко угрожал в самолете сотруднику ФСБ
Скандальный боец Емельяненко угрожал в самолете сотруднику ФСБДругие
Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во Франции
Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во ФранцииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...