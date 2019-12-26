Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Экс-52 ракетке мира предлагали деньги за проигрыш Надалю на Уимблдоне

26 декабря, 19:09

Вернер Эшауэр откровенно рассказал о событии, которое случилось в 2007 году

Вернер Эшауэр

Вернер Эшауэр / Фото: Twitter

Реклама

Бывший австрийский теннисист Вернер Эшауэр рассказал, что ему предлагали деньги за поражение в матче второго круга Уимблдона-2007 с испанцем Рафаэлем Надалем.

Читайте также: пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open-2020

"Сначала я подумал, что это шутка. Я сказал этому человеку, чтобы он лучше обратился к Надалю. Это мне помогло бы. Позднее я решил, что так просто проверяли, соглашусь ли я на подобное", – приводит слова Эшауэра Vorarlberg Online.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Вернер проиграл Рафаэлю со счетом 2:6, 4:6, 1:6. Эшауэр также признался, что, став тренером, сталкивался с аналогичными предложениями игрокам.

За карьеру австриец не выиграл ни одного турнира ATP. В рейтинге ATP он поднимался до 52-й строчки. Надаль — 19-кратный победитель турниров "Большого шлема".

Ранее мы рассказывали, что Надаль поддержал девочку, которая борется с редкой опухолью мозга. Испанский теннисист Рафаэль Надаль отправил видео со словами поддержки 10-летней девочке из Бельгии Хлои Хаубен.

Теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном:

Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис теннисист Рафаэль Надаль

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бизнес по-детски: эксперты подсчитали будущие заработки 2-летней дочери Серены Уильямс
Бизнес по-детски: эксперты подсчитали будущие заработки 2-летней дочери Серены УильямсТеннис
Итальянская теннисистка получила на Рождество
Итальянская теннисистка получила на Рождество "самый прекрасный подарок"Теннис
Свитолина в радости: удар Монфиса признали лучшим в теннисе в 2019 году
Свитолина в радости: удар Монфиса признали лучшим в теннисе в 2019 годуТеннис
Бойфренд Свитолиной рассказал, какой подарок хотел бы получить от украинки на Рождество
Бойфренд Свитолиной рассказал, какой подарок хотел бы получить от украинки на РождествоТеннис
Она запела: Шарапова надела рога и записала дуэт с теннисистом, который и полюбили и возненавидели
Она запела: Шарапова надела рога и записала дуэт с теннисистом, который и полюбили и возненавиделиТеннис
Свитолина бьет не так круто, как ее парень: Элину обскакали полячка и Халеп
Свитолина бьет не так круто, как ее парень: Элину обскакали полячка и ХалепТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...