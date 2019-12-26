Экс-52 ракетке мира предлагали деньги за проигрыш Надалю на Уимблдоне

Вернер Эшауэр откровенно рассказал о событии, которое случилось в 2007 году

Вернер Эшауэр / Фото: Twitter

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Бывший австрийский теннисист Вернер Эшауэр рассказал, что ему предлагали деньги за поражение в матче второго круга Уимблдона-2007 с испанцем Рафаэлем Надалем.

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"Сначала я подумал, что это шутка. Я сказал этому человеку, чтобы он лучше обратился к Надалю. Это мне помогло бы. Позднее я решил, что так просто проверяли, соглашусь ли я на подобное", – приводит слова Эшауэра Vorarlberg Online.

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Вернер проиграл Рафаэлю со счетом 2:6, 4:6, 1:6. Эшауэр также признался, что, став тренером, сталкивался с аналогичными предложениями игрокам.

За карьеру австриец не выиграл ни одного турнира ATP. В рейтинге ATP он поднимался до 52-й строчки. Надаль — 19-кратный победитель турниров "Большого шлема".

Ранее мы рассказывали, что Надаль поддержал девочку, которая борется с редкой опухолью мозга. Испанский теннисист Рафаэль Надаль отправил видео со словами поддержки 10-летней девочке из Бельгии Хлои Хаубен.

Теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном:

Видео: Twitter

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