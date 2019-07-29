Ольга Харлан / Фото: AFP

Харлан шокировала новым цветом волос в честь победы на чемпионате мира https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2019-07-29T10:37:29+03:00 Другие Спортсменке захотелось чего-то нового

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в честь успеха на Чемпионате мира в Будапеште приняла экстравагантное решение, покрасив волосы в розовый. По словам самой спортсменки, это был своеобразный вызов самой себе.

28 Июл 2019 в 11:00 PDT INSTAGRAM (@olgakharlan)

"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", – именно так девушка подписала фотографию у себя в Instagram.

На чемпионате мира по фехтованию Харлан завоевала уже шестое "золото" мировых первенств и четвертое - личное! Она лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз!

Всего для Харлан это золото стало шестым на чемпионатах мира. Кроме четырех индивидуальных побед, в активе украинки еще два золота в командной сабле.

Ольга выиграла у Софьи последний Кубок мира, чемпионат Европы, и ЧМ оставался для Великой последней возможностью реванша в сезоне. Заодно отомстила за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 и подвинула в рейтинге. А россиянка на награждении подержала Харлан за горло, как бы душа ее в шутку.

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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