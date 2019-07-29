Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Харлан шокировала новым цветом волос в честь победы на чемпионате мира

Сегодня, 10:37

Спортсменке захотелось чего-то нового

Ольга Харлан

Ольга Харлан / Фото: AFP

Харлан шокировала новым цветом волос в честь победы на чемпионате мира https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD Другие Спортсменке захотелось чего-то нового

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в честь успеха на Чемпионате мира в Будапеште приняла экстравагантное решение, покрасив волосы в розовый. По словам самой спортсменки, это был своеобразный вызов самой себе.

INSTAGRAM (@olgakharlan)

"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", – именно так девушка подписала фотографию у себя в Instagram.

На чемпионате мира по фехтованию Харлан завоевала уже шестое "золото" мировых первенств и четвертое - личное! Она лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз! 

Всего для Харлан это золото стало шестым на чемпионатах мира. Кроме четырех индивидуальных побед, в активе украинки еще два золота в командной сабле.

Ольга выиграла у Софьи последний Кубок мира, чемпионат Европы, и ЧМ оставался для Великой последней возможностью реванша в сезоне. Заодно отомстила за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 и подвинула в рейтинге. А россиянка на награждении подержала Харлан за горло, как бы душа ее в шутку

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

фехтование чемпионат мира Ольга Харлан

Реклама

Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием
5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Ученые назвали новую опасность смартфонов

Популярные статьи

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем
Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцемДругие
Эмоции после победы Харлан на ЧМ: россиянка душила украинку на пьедестале, а та издала душераздирающий крик
Эмоции после победы Харлан на ЧМ: россиянка душила украинку на пьедестале, а та издала душераздирающий крикДругие
Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшие
Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшиеДругие
Украинский велогонщик выиграл этап мирового тура
Украинский велогонщик выиграл этап мирового тураДругие
В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсмен
В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсменДругие
Украинские
Украинские "русалки" выловили шестую "бронзу" в корейской воде: итоги ЧМ для наших синхронистокДругие