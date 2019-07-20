Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Заколола Великую: Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России

20 июля, 21:19

Знаменитая украинская саблистка добыла историческую победу. Судьба чемпионства решалась на последнем ударе

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: AFP

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан в субботу, 20 июля, завоевала "золото" чемпионата мира в Будапеште, выиграв в финале у 7-кратной чемпионки мира и действующей олимпийской чемпионки из России Софьи Великой. 28-летняя украинка лидировала на протяжении большей части решающего противостояния, однако Великая сумела вернуться в борьбу – как результат, судьба золотой медали решалась заключительным ударом, который остался за Ольгой Харлан. В итоге – 15:14 в ее пользу. Реванш за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 – done!

Отметим, что на пути к финалу венгерского ЧМ Ольга Харлан одолела Абандон Соеон Чой из Южной Кореи (15:12), украинку Алину Комащук (15:14), а также победила румынку Бьянку Паску (15:5).

Таким образом Ольга Харлан выиграла свое шестое золото чемпионата мира. Кроме того, украинка стала лишь второй саблисткой в истории, в активе которой теперь четыре индивидуальных "золота" мировых первенств.

Как мы писали ранее, Ольга Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы. Украинская саблистка в финальном поединке Харлан в напряженном сражении победила француженку Манон Брюне - 15:12.

А перед тем, напомним, Харлан взяла медаль в Египте, выступая с замороженной ногой. На турнире серии Гран-при Ольга была в шаге от выхода в финал, но удовлетворилась "бронзой". В решающем поединке украинка серьезно подвернула ногу. Врачам пришлось заморозить ее, чтобы Харлан сумела продолжить борьбу.

Смотрите, как Ольга Харлан развивает ловкость рук на тренировке


Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фехтование, Ольга Харлан

Вы сейчас просматриваете новость " Заколола Великую: Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медаль в шпаге: Игорь Рейзлин стал призером чемпионата мира

Вчера, 21:07

У сборной Украины по фехтованию уже две награды мирового первенства

Украинская шпажистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

18 июля, 20:44

В полуфинале соревнований Кривицкая уступила вице-чемпионке Азии

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

На что способно обычное дегтярное мыло

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Как подросли! Елена Кравец показала редкое фото двойняшек

Откуда исходит женская естественная красота?

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Как помочь организму при резкой перемене погоды

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 20:09

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

18 июля, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Григорчук вылетает: все результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

18 июля, 00:09

На этой стадии в ЛЧ были две команды, которые тренируют украинцы. Дальше прошел лишь Ребров

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь