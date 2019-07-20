Заколола Великую: Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России

Знаменитая украинская саблистка добыла историческую победу. Судьба чемпионства решалась на последнем ударе

Ольга Харлан. Фото: AFP

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан в субботу, 20 июля, завоевала "золото" чемпионата мира в Будапеште, выиграв в финале у 7-кратной чемпионки мира и действующей олимпийской чемпионки из России Софьи Великой. 28-летняя украинка лидировала на протяжении большей части решающего противостояния, однако Великая сумела вернуться в борьбу – как результат, судьба золотой медали решалась заключительным ударом, который остался за Ольгой Харлан. В итоге – 15:14 в ее пользу. Реванш за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 – done!

Отметим, что на пути к финалу венгерского ЧМ Ольга Харлан одолела Абандон Соеон Чой из Южной Кореи (15:12), украинку Алину Комащук (15:14), а также победила румынку Бьянку Паску (15:5).

Таким образом Ольга Харлан выиграла свое шестое золото чемпионата мира. Кроме того, украинка стала лишь второй саблисткой в истории, в активе которой теперь четыре индивидуальных "золота" мировых первенств.

Как мы писали ранее, Ольга Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы. Украинская саблистка в финальном поединке Харлан в напряженном сражении победила француженку Манон Брюне - 15:12.

А перед тем, напомним, Харлан взяла медаль в Египте, выступая с замороженной ногой. На турнире серии Гран-при Ольга была в шаге от выхода в финал, но удовлетворилась "бронзой". В решающем поединке украинка серьезно подвернула ногу. Врачам пришлось заморозить ее, чтобы Харлан сумела продолжить борьбу.

Смотрите, как Ольга Харлан развивает ловкость рук на тренировке

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Заколола Великую: Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"