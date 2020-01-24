Хорватия одолела Норвегию во втором овертайме и вышла в финал Чемпионата Европы

Сборной Хорватии понадобилось два овертайма, чтобы сломить сопротивление норвежцев в полуфинале мужского Чемпионата Европы. При счете 23:22 в свою пользу на последней минуте основного времени хорваты нарушили правила и пропустили с пенальти. Первая дополнительная десятиминутка также завершилась с равным счетом, а по итогам второй хорваты все же добились минимального перевеса.
Норвегия – Хорватия – 28:29 2ОТ (10:12, 23:23)
Второй финалист турнира определится в противостоянии Испании и Словении.
Напомним, что сборная Украины не сумела пробиться в основной раунд Евро-2020. Украинцы проиграли три матча в предварительном раунде континентального первенства и заняли последнее место в группе.
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