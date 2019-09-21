Хрупкая девушка из Тайваня подняла штангу весом в 140 кг

Куо Син-Чжунь, которая сама весит до 60 кг, смогла в толчке поднять штангу, превышающую ее вес в 2,5 раза

Куо Син-Чжунь - рекордсменка в тяжелой атлетике

Тяжелоатлетка Куо Син-Чжунь из Тайваня установила два мировых рекорда в весовой категории до 59 кг и завоевала "золото" чемпионата мира, который проходит в Таиланде.

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Куо Син-Чжунь в субботу на ЧМ по тяжелой атлетике вначале установила мировой рекорд в толчке (140 кг), а затем и в сумме двоеборья (246 кг). Прежние достижения – 137 кг в толчке и 243 кг в сумме – также были установлены тайваньской спортсменкой.

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"Серебро" в сумме двоеборья завоевала представительница КНДР Чхве Хе Сим с результатом 245 кг, что тоже было бы мировым рекордом, если бы не достижение Куо Син-Чжунь. При этом кореянка побила мировой рекорд Куо Син-Чжунь в рывке, взяв вес в 107 кг. Рекорд, установленный штангисткой из Тайваня, составлял 106 кг.

Также мы рассказывали, что Беленюк вскоре закончит со спортом. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство, и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета", – написал у себя в Instagram Жан.

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